    बदल रहा रेलवे: ट्रेन में लंच व डिनर का अहसास कराएगा 'ऑन व्हील एसी कोच रेस्टोरेंट', हर कोई उठा सकेगा नाश्ते-भोजन का आनंद

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:44 AM (IST)

    गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 'ऑन व्हील एसी कोच रेस्टोरेंट' नए कलेवर में फिर से खुल गया है। यह यात्रियों और आमजन को ट्रेन के कोच में बैठकर लंच और डिनर का अन ...और पढ़ें

    रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर नए कलेवर में खुला स्टोरेंट। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर 'ऑन व्हील एसी कोच रेस्टोरेंट' फिर से नए कलेवर और नए अंदाज में खुल गया है। 'ऑन व्हील एसी कोच रेस्टोरेंट'न में बैठकर लंच और डिनर करने का अहसास कराने लगा है। रेल यात्री ही नहीं आमजन भी परिवार के साथ ट्रेन के कोच में बैठकर नाश्ता और भोजन का आनंद उठाने लगे हैं। स्टेशन पर तैनात रेलकर्मी भी लजीज व्यंजनों का स्वाद लेना नहीं भूल रहे। रेलवे स्टेशन परिसर में शहर के होटलों जैसे उचित मूल्य पर गुणवत्तापरक नाश्ता और भोजन मिल जा रहा। खाने की थाली पेट ही नहीं मन को भी तृप्त कर रही है।

    वातानुकूलित कोच को पूरी तरह माडिफाई कर नए डिजाइन में 'ऑन व्हील एसी कोच रेस्टोरेंट' तैयार किया गया है। रेस्टोरेंट बाहर से पूरी तरह कोच ही दिखाई दे रहा। अंदर से रेस्टोरेंट को भव्यता प्रदान की गई है। रेस्टोरेंट में उत्तर व दक्षिण भारतीय व्यंजनों के अलावा चाइनीज डिश मिल रही है। रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों पर खानपान के प्रति लोगों विशेषकर बच्चों का रुझान बढ़ाने, खानपान का अलग माहौल तैयार करने तथा पुराने कोचों का उपयोग कर आय बढ़ाने के लिए कोच रेस्टोरेंट के रूप में यह कदम उठाया है।

    ठंड में चाय की चुस्की ले रहे रेलकर्मी चन्द्रभान बताते हैं, मध्याह्न भोजन की छुट्टी के समय नाश्ता के लिए घर चले जाते थे। आने-जाने में ही पूरा समय बीत जाता था। अब रेस्टोरेंट में ही नाश्ता और काफी मिल जा रही। चन्द्रभान ही नहीं, रेलवे स्टेशन और आसपास के कार्यालयों में कार्यरत रेलकर्मियों के लिए 'ऑन व्हील एसी कोच रेस्टोरेंट' नाश्ता और भोजन का एक नया ठौर बनता जा रहा है। धीरे-धीरे शहर के लोगों का भी झुकाव बढ़ रहा है।

    परिवार के साथ लंच कर रहे दिवाकर ने बताया कि, स्टेशन से बाहर निकलते समय कोच रेस्टोरेंट पर नजर पड़ गई। अनमने ढंग से रेस्टोरेंट में पहुंच गया। काफी अच्छी लगी तो नाश्ता भी कर लिया। 'ऑन व्हील एसी कोच रेस्टोरेंट' के संचालक शिव कुमार सिंह चौहान बताते हैं कि गुणवत्ता और स्वाद के बारे में उपभोक्ताओं से अच्छा फीडबैक मिल रहा है। यहां गरमागरम चाय, काफी, शाकाहारी भोजन के साथ उत्तर व दक्षिण भारतीय व्यंजन और चाइनीज डिश भी उपलब्ध है।

    मांग बढ़ने पर मांसाहारी भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्टेशन डायरेक्टर रतनदीप गुप्ता का कहना है कि रेलवे स्टेशनों पर खानपान के प्रति लोगों विशेषकर बच्चों का रुझान बढ़ाने, खानपान का अलग वातावरण तैयार करने तथा पुराने कोचों का उपयोग कर आय बढ़ाने के लिए कोच रेस्टोरेंट के रूप में यह अहम कदम उठाया गया है।

    गोरखपुर जंक्शन के अलावा गोमतीनगर में भी कोच रेस्टोरेंट खोले गए हैं। आने वाले दिनाें में अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी 'ऑन व्हील एसी कोच रेस्टोरेंट' की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।