दस्तक-संचारी रोग नियंत्रण अभियान ने रोक दी इंसेफेलाइटिस की राह, मौतों में आई कमी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीमारियों की रोकथाम में दस्तक व संचारी रोग नियंत्रण अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभियान के दौरान लोगों को स्वच्छता व सतर्कता के प्रति सावधान किया गया। झाड़ियों की कटाई की गई। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया। इससे इंसेफेलाइटिस समेत अनेक रोगों की रोकथाम हुई है। इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों में 99 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

वर्ष में तीन बार ये दोनों अभियान चलाए जाते हैं। वर्षा के पूर्व, वर्षा के दौरान व वर्षा के बाद। इस दौरान न मात्र गांवों में झाड़ियों की कटाई, नालों की सफाई, फागिंग व हैंडपंपों की मरम्मत कराई जाती है, बल्कि घर-घर दस्तक देकर रोगियों को खोजा भी जाता है। उन्हें समुचित उपचार दिया जाता है और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसके लिए स्कूलों से रैली व गांवों में प्रभातफेरी निकाली जाती।