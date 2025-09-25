पुलिस के सामने चेहरे आने पर भी बिंदास घूम रहे बदमाश, दिनदहाड़े कर रहे लूटपाट

मुरादाबाद के लोकोशेड में सुखिया देवी से कुंडल लूटने वाले बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सीसीटीवी में चेहरे दिखने के बावजूद पुलिस उनका पता लगाने में विफल रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। प्रभारी निरीक्षक ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लोकोशेड पावर हाउस पंजाबी धर्मशाला वाली गली निवासी सुखिया देवी के कुंडल लूटने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस पांच दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जबकि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के माध्यम से दोनों आरोपित के चेहरे पुलिस के सामने आ गए है, लेकिन दोनों कहा के है इसका पता बताने में पुलिस के मुखबिर फेल हो गए है।

अभी तक पुलिस को यह पता नहीं लग पाया है कि दोनों बदमाश किस जिले के है, लेकिन यह तय हो गया है कि दोनों दूसरे जनपदों के हैं। लोकोशेड पावर हाउस पंजाबी धर्मशाला वाली गली निवासी सुखिया देवी के पति यादराम सैनी रेलवे विभाग में कर्मचारी थे। साल 2019 में पति की मृत्यु के बाद से सुखिया सबसे छोटे बेटे रेतीराम के साथ रह रही हैं। रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे घर के पास ही स्थित डेयरी से 90 वर्षीय सुखिया देवी दूध लेकर घर लौट रही थीं। घर के पास ही गली के मोड़ पर दो युवक पहले से खड़े थे। कुछ समझ पाती उससे पहले ही दोनों बदमाशों ने कानों पर झपट्टा मार दिया।