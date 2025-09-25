डेढ़ लाख के मवेशी खोल ले गए बदमाश, विरोध करने पर गोली मारने की धमकी देकर हुए फरार

डेढ़ लाख के मवेशी खोल ले गए बदमाश, विरोध करने पर गोली मारने की धमकी देकर हुए फरार
कुंदरकी के चांदपुर मंगोल गांव में बदमाशों ने एक किसान के घर दीवार काटकर भैंस और बछड़ा चुरा लिया। विरोध करने पर पड़ोसी को गोली मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की है जिससे पीड़ित परिवार निराश है क्योंकि मवेशी ही उनकी जीविका का सहारा थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, कुंदरकी। थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर मंगोल मे बदमाशो ने देर रात दीवार काटकर किसान की दुधारू भैस व बछड़ा कर ले गए बदमाशों का विरोध करने पर पड़ोसी को गोली मारने की धमकी देकर फरार हो गए। चौबीस घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज नहीं की।
किसान का परिवार इसलिए भी मायूस है कि जीविकोपार्जन के लिए मवेशी ही सहारा था। ज्ञात हो थाना क्षेत्र के हल्का नंम्बर चार मे चांदपुर मंगोल निवासी हरवंश सैनी के घर को बदमाशों ने सेंधमारी कर डेढ़ लाख कीमती के मवेशी ले गए।
पीड़ित महिला महावती सैनी का आरोप है परिवार छत पर सोया हुआ था। रात्रि में घेर में बंधे भैस व कटरा अज्ञात बदमाश दीवार काटकर खोल ली। सुबह ब्रह्म मुहूर्त मे उठने लर घर मे बंधी भैंस और कटरे गायब देख चकित रहे गए।
खोज पर पता कि घर की दीवार में कूमल लगा है। वहीं, से पशुओं को बदमाश चुरा ले गए। पीड़ित ने बताया पड़ोसी चरण सिंह को पास ही कुछ दूरी पर खटपट की आवाज सुनाई दी उनके विरोध करने पर बदमाश उसे गोली मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
ग्रामीणों को आशंका है कि बदमाश अपने साथ वाहन लाए थे जिसमे मवेशी भरकर रफूचक्कर हो गए। ग्रामीणों द्वारा आस-पास जंगलों में पशुओं की तलाश करने पर भी कोई सुराग नही मिला।
सूचना पर पहुँची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ितों के बयां दर्ज किए। हल्का इंचार्ज शांति भूषण ने बताया कि घटनाक्रम की जांच की जा रही है बदमाशों की पहचान की जा रही है।
यह भी पढ़ें- पान मसाला बनाने वाले ठिकानों पर पर GST टीम ने की छापेमारी, स्टॉक में अंतर पाए जाने पर लगा 85.38 लाख का जुर्माना
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।