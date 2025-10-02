गोरखपुर में 5 KM क्रॉस कंट्री रेस में प्रिंस निषाद ने मारी बाजी, गांधी-शास्त्री जयंती पर खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
गोरखपुर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा आयोजित इस 5 किमी बालक वर्ग रेस में प्रिंस निषाद प्रथम रहे। प्रतियोगिता रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौराहों से गुजरी। महेन्द्र सिंह द्वितीय और सत्यम यादव तृतीय रहे। विजेताओं को राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी जवाहर प्रसाद और क्रीड़ाधिकारी आले हैदर ने पुरस्कृत किया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर गुरुवार को क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय खेल कार्यालय की ओर से आयोजित पांच किमी इस बालक वर्ग रेस में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच प्रिन्स निषाद ने प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रतियोगिता में बाजी मारी।
तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार रेस प्रातः 6:30 बजे रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर के मुख्य द्वार से प्रारम्भ होकर रेलवे बस स्टेशन चौराहा, विश्वविद्यालय चौराहा, छात्रसंघ चौराहा, पैडलेगंज चौराहा, मोहद्दीपुर होते हुए पुनः विश्वविद्यालय चौराहा व रेलवे बस स्टेशन चौराहा होते हुए स्टेडियम मुख्य द्वार पहुंच कर समाप्त हुई।
प्रतियोगिता में कुल 35 बालक खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में महेन्द्र सिंह द्वितीय, सत्यम यादव तृतीय, निखिल वर्मा चतुर्थ, राम प्रताप सिंह पंचम तथा विवेक चौहान छठे स्थान पर रहे। विजेताओं को मुख्य अतिथि राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी जवाहर प्रसाद (एनईआर गोरखपुर) एवं क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी आले हैदर ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर में थानेदार बनी बेटियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा, सुनीं फरियादें
इसके पूर्व प्रतियोगिता का शुभारम्भ उप क्रीड़ाधिकारी आजाद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम के पूर्व मुख्य अतिथि सहित सभी गणमान्य अतिथियों ने महात्मा गाँधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस दौरान विवेक श्रीवास्तव, अशोक शाही, नफीस अहमद, मोहित कुमार, सीमा विश्वकर्मा, संध्या यादव, नेहा सिंह, बृजेश यादव, विशाल, अशोक कुमार, अभिषेक कुमार, विकास पटेल, सुजीत गौतम, अजय सिंह समेत अन्य खेल प्रेमी व गणमान्य मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।