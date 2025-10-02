गोरखपुर में 5 KM क्रॉस कंट्री रेस में प्रिंस निषाद ने मारी बाजी, गांधी-शास्त्री जयंती पर खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

गोरखपुर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा आयोजित इस 5 किमी बालक वर्ग रेस में प्रिंस निषाद प्रथम रहे। प्रतियोगिता रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौराहों से गुजरी। महेन्द्र सिंह द्वितीय और सत्यम यादव तृतीय रहे। विजेताओं को राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी जवाहर प्रसाद और क्रीड़ाधिकारी आले हैदर ने पुरस्कृत किया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर गुरुवार को क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय खेल कार्यालय की ओर से आयोजित पांच किमी इस बालक वर्ग रेस में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच प्रिन्स निषाद ने प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रतियोगिता में बाजी मारी।

तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार रेस प्रातः 6:30 बजे रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर के मुख्य द्वार से प्रारम्भ होकर रेलवे बस स्टेशन चौराहा, विश्वविद्यालय चौराहा, छात्रसंघ चौराहा, पैडलेगंज चौराहा, मोहद्दीपुर होते हुए पुनः विश्वविद्यालय चौराहा व रेलवे बस स्टेशन चौराहा होते हुए स्टेडियम मुख्य द्वार पहुंच कर समाप्त हुई।