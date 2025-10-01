रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पांच पर आनंदविहार एक्सप्रेस में विजिलेंस का छापा, नौ अवैध वेंडर गिरफ्तार
गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर विजिलेंस टीम ने आनंदविहार एक्सप्रेस में छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से चाय समोसा बेच रहे नौ वेंडरों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पूर्वोत्तर रेलवे में अधिकृत वेंडरों के पहचान पत्र बनने के बावजूद अवैध वेंडिंग की समस्या बनी हुई है जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (एसडीजीएम) तुषार कांत पांडेय के निर्देश पर सतर्कता संगठन (विजिलेंस टीम) ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर खड़ी 14012 नंबर की आनंदविहार एक्सप्रेस में औचक छापेमारी की।
इस दौरान ट्रेन के स्लीपर और जनरल कोचों में घुसकर चाय, समोसा, पकौड़ा, चना और छोला-चावल बेच रहे अवैध वेंडरों में भगदड़ मच गई। कुछ सामान लेकर भाग खड़े हुए। नौ अवैध वेंडर विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़ गए। विजिलेंस ने उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई कर रेलवे सुरक्षा बल को सौंप दिया।
सोमवार को दोपहर बाद 03:00 बजे के आसपास आनंदविहार एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर खड़ी थी। इस दौरान विजिलेंस टीम ने ट्रेन में जांच शुरू कर दी। अनधिकृत रूप से खानपान सामग्री बेच रहे अवैध वेंडर पकड़ लिए गए। विजिलेंस ने पकड़े गए अवैध वेंडरों के खिलाफ मौके पर ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी।
दरअसल, पूर्वोत्तर रेलवे में अधिकृत वेंडरों का पहचान पत्र बन जाने के बाद भी रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। गोरखपुर जंक्शन पर भी अवैध वेंडरों का बोलबाला है। अवैध वेंडर बिहार से दिल्ली, पंजाब और मुंबई रूट पर चलने वाली ट्रेनों में जबरदस्ती घुसकर मनमाने दाम पर खानपान सामग्री बेचते हैं।
कुछ अवैध वेंडर सीधे प्लेटफार्म से कोचों में चढ़ जाते तो अधिकतर रेल लाइन पर खड़े रहते हैं। ट्रेन के रुकते ही बोगियों में घुस जाते हैं। वे गेटों पर बैठे यात्रियों की भी परवाह नहीं करते। विरोध करने पर अवैध वेंडर यात्रियों से मारपीट करने में भी संकोच नहीं करते।
यद्यपि, लखनऊ मंडल प्रशासन ने गोरखपुर में 79 समेत लखनऊ मंडल में 443 अधिकृत वेंडरों के लिए मानकीकृत पहचान पत्र तैयार कर वितरित कर दिया है।
