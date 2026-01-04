Language
    CBSE Board Exam: हाईस्कूल व इंटर के प्रैक्टिकल में जुटे स्कूल, 15 फरवरी से मुख्य परीक्षा

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:05 AM (IST)

    गोरखपुर में सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल 17 फरवरी से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षाओं से ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं व बारहवीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूल मुख्य परीक्षा से पहले से इन परीक्षाओं को पूरा कराने में जुट गए हैं। इसके खत्म होते ही 17 फरवरी से दसवीं व बारहवीं की मुख्य परीक्षाएं शुरू हो जाएगी।

    सीबीएसई ने एक से 14 जनवरी तक इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर स्कूलों को पहले ही दिशा-निर्देश दिए थे। इसी आधार पर ही स्कूल प्रैक्टिकल परीक्षाएं व आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस वर्ष जिले में हाईस्कूल के 15 व इंटर के 12 समेत कुल 27 हजार विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

    इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल के लिए स्कूलों की ओर से वाह्य परीक्षक व पर्यवेक्षक दोनों की नियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षक की नियुक्ति वहीं की गई है जहां, सौ से अधिक बच्चों की संख्या है। प्रैक्टिकल के लिए 30-30 बच्चों के समूह बनाए गए हैं। यानी एक दिन में स्कूल अधिकतम दो बैच के विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल करा सकेंगे।

    बोर्ड ने स्कूलों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट व आंतरिक मूल्यांकन पूरा करने के बाद अंकों को बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराए गए लिंक पर अपलोड करना होगा। स्कूल प्रैक्टिकल परीक्षा लेने व आंतरिक मूल्यांकन करने के बाद उनके अंकों की किसी भी प्रकार से जानकारी बच्चों को नहीं देंगे। स्कूलों को इसमें पूरी तरह गोपनीयता बरतनी होगी।

    जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो भेजना है अनिवार्य
    प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान स्कूलों को बच्चों के प्रत्येक बैच के अलग-अलग फोटो बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराए गए लिंक पर अपलोड करना होगा। स्कूलों को परीक्षक के सामने प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए बच्चों का फोटो बोर्ड को भेजना है। जिसमें बाहरी परीक्षक, आंतरिक परीक्षक व पर्यवेक्षक भी स्पष्ट दिखाई दें। परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बरतने की हिदायत देते हुए बोर्ड ने इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने को कहा है।

    सीबीएसई स्कूलों में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोर्ड ने इस बार प्रैक्टिकल में पूरी पारदर्शिता बरतने के स्कूलों को निर्देश दिए हैं। स्कूलों को मुख्य परीक्षा से पहले हर हाल में प्रैक्टिकल करा लेने हैं।

    -डा.सुनीत कोहली, सिटी कोआर्डिनेटर, सीबीएसई