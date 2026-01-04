CBSE Board Exam: हाईस्कूल व इंटर के प्रैक्टिकल में जुटे स्कूल, 15 फरवरी से मुख्य परीक्षा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं व बारहवीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूल मुख्य परीक्षा से पहले से इन परीक्षाओं को पूरा कराने में जुट गए हैं। इसके खत्म होते ही 17 फरवरी से दसवीं व बारहवीं की मुख्य परीक्षाएं शुरू हो जाएगी।

सीबीएसई ने एक से 14 जनवरी तक इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर स्कूलों को पहले ही दिशा-निर्देश दिए थे। इसी आधार पर ही स्कूल प्रैक्टिकल परीक्षाएं व आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस वर्ष जिले में हाईस्कूल के 15 व इंटर के 12 समेत कुल 27 हजार विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल के लिए स्कूलों की ओर से वाह्य परीक्षक व पर्यवेक्षक दोनों की नियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षक की नियुक्ति वहीं की गई है जहां, सौ से अधिक बच्चों की संख्या है। प्रैक्टिकल के लिए 30-30 बच्चों के समूह बनाए गए हैं। यानी एक दिन में स्कूल अधिकतम दो बैच के विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल करा सकेंगे।