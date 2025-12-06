संवाद सूत्र, गोडरिया। कहासुनी में देवर ने चाकू घोंप कर भाभी की हत्या कर दी। वह आठ माह की गर्भवती थी। घटना की खबर पाकर रोजगार के सिलसिले में परदेस गए पति घर के लिए चल दिए हैं। उधर मृतका के पिता ने साजिश के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस सास व ननद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना को लेकर अन्य भी चर्चाएं घर के पुरुष सदस्य फरार हैं। घटना विशुनपुरा थाना के गांव बैकुंठपुर कोठी में शुक्रवार की देर रात हुई।

बैकुंठपुर कोठी के इंद्रजीत मद्धेशिया किसान हैं। उनके चार पुत्र सुनील, बृजकिशोर, टुनटुन व राजकुमार तथा बेटी प्रीति हैं। सुनील व बृजकिशोर की शादी हो चुकी है। सभी एक साथ रहते हैं। बृजकिशोर रोजगार के सिलसिले में पुणे में हैं। बताया जा रहा कि शुक्रवार की रात करीब नौ बजे घर का कामकाज कर बृजकिशोर की पत्नी रिंकी अपने कमरे में सोने गईं। घर के लोग भी अपने-अपने कमरे में सो गए। आधा घंटा बाद रिंकी व टुनटुन में अचानक विवाद हो गया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले टुनटुन ने रिंकी के पेट में चाकू घोंप दिया। चीख, पुकार सुनकर घरवाले पहुंचे तो रिंकी को खून से लथपथ देख सन्न रह गए।

इंद्रजीत व राजकुमार निजी साधन से जिला अस्पताल ले गए। परीक्षण के पश्चात डाक्टराें ने मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही स्वजन वहां से फरार हो गए। अस्पताल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल कर मृतका के पिता बांसगांव खास के हरेंद्र को बताया। स्वजन संग जिला अस्पताल पहुंचे पिता ने ससुराल वालों पर साजिश के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगाया। बताया कि पांच वर्ष पूर्व बेटी की शादी धूमधाम से की थी। दोनों से तीन वर्ष का पुत्र लक्की व दो वर्ष की पुत्री नित्या है।