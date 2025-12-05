Barabanki से तीन किशोरियां लापता, 24 घंटे बाद भी पुलिस के पास कोई सूचना नहीं

संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी : खेतों से गुरुवार शाम बथुआ बीनने गई निकलीं तीन किशोरियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। रामनगर के बिछलका गांव की तीन किशोरियों का में 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल सका है। पुलिस किशोरियों की तलाश में जुटी हैं। तलाशी के लिए पुलिस ने तीन टीमें लगाई गई हैं। गांव में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है।

गांव से लापता तीनों किशोरियों की उम्र लगभग 13, 14 व 15 वर्ष बताई जा रही हैं। दो किशोरी पिछड़ा वर्ग व एक अनुसूचित वर्ग से हैं। गुरुवार की शाम करीब चार बजे यह कहकर घर से निकली थीं कि वे खेतों से बथुआ तोड़ने जा रही हैं। करीब छह बजे तक वापस नहीं लौटीं तो स्वजन ने खोजना शुरू किया, लेकिन किशोरियों का कोई पता नहीं चला। रात बढ़ने के साथ परिवारीजन की चिंता बढ़ने लगी। सीओ गरिमा पंत व प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की।

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि तीन में से एक किशोरी के पास मोबाइल फोन था। कोतवाल अनिल पांडेय ने बताया कि सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास शुरू किया गया है, ताकि कोई जानकारी मिल सके। 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किशोरियों का पता नहीं लगा है। इनके घर और गांव के लोग काफी चिंतित हैं। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि पुलिस की तीनों टीमें लगातार काम कर रही हैं। हर संभावित स्थान पर पड़ताल की जा रही है।