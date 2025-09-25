गोरखपुर AIIMS में मेडिकल ऑफिसर बनने की लाइन में 96 डॉक्टर, 29-30 सितंबर को होगा साक्षात्कार

गोरखपुर एम्स में मेडिकल ऑफिसर के तीन पदों पर भर्ती होगी। 96 डॉक्टरों को साक्षात्कार के लिए चुना गया है जो 29 और 30 सितंबर को होगा। न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस है। चयन के बाद डॉक्टर उपचार और प्रशासनिक कार्य संभालेंगे जिससे प्रोफेसरों पर काम का बोझ कम होगा। एम्स प्रशासन ने 5 जुलाई 2025 को आवेदन आमंत्रित किए थे और अब साक्षात्कार के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स में मेडिकल ऑफिसर के तीन पदों पर भर्ती होगी। एम्स प्रशासन ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीन पदों के लिए 96 डाक्टरों के आवेदन साक्षात्कार के लिए चयनित किए गए हैं। नौ डाॅक्टरों के आवेदन अपूर्ण होने के कारण निरस्त कर दिए गए हैं।

मेडिकल आफिसर पद के लिए न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस है। 29 व 30 सितंबर को साक्षात्कार होगा। चयन के बाद एम्स प्रशासन इनसे उपचार का कार्य ले सकता है या प्रशासनिक दायित्व सौंप सकता है। एम्स में अभी प्रशासनिक पदों पर प्रोफेसरों व वरिष्ठ डाक्टरों को तैनात किया गया है। इस कारण चिकित्सा शिक्षा प्रभावित हो रही है।

एम्स में मेडिकल ऑफिसर के पद पर भर्ती की मांग काफी समय से हो रही थी। कहा जा रहा था कि स्थायी पद पर भर्ती होने के बाद डाक्टरों पर जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। इनको प्रशासनिक कार्यों से जोड़ा जाएगा तो दूसरों डाक्टरों का बोझ कम होगा। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर यह डाक्टर उपचार भी कर सकेंगे।

पांच जुलाई 2025 को एम्स प्रशासन ने नान फैक्ल्टी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। इसमें 105 डाक्टरों ने आवेदन किया था। 22 सितंबर को आवेदन पत्रों की जांच के बाद 51 डाक्टरों को साक्षात्कार के लिए पूरी तरह योग्य मानते हुए अनुमति दी गई। 45 को अस्थायी रूप अनुमति दी गई।