गोंडा के करोंदा मूसापुर में नीलम वर्मा नामक एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने पति और ससुराल वालों पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं।

संवाद सूत्र, मोतीगंज (गोंडा)। करोंदा मूसापुर में मंगलवार देर रात विवाहिता नीलम वर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस ने पति समेत पांच के विरुद्ध मुकदमा किया है। मनकापुर के बक्सरा आज्ञाराम के रहने वाले मृतका के भाई लाल बहादुर वर्मा ने बताया कि मंगलवार शाम को मेरी बहन नीलम ने फोन पर ससुराल के लोगो द्वारा मारने पीटने व गाली गलौज करने की बात कही। रात होने के कारण वह बहन से मिलने नहीं आ सके। रात में करीब तीन बजे फोन आया कि तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली है।

घर पहुंचने पर देखा कि उनकी बहन का शव घर में लटक रहा था। बहन के शरीर, सीने व हाथ में चोट व कटने के निशान थे। भांजे ने कहा कि मम्मी को पापा व चाचा ने मारा है। ससुराल वाले हमेशा उसे मारते पीटते थे। वह बहन का खर्चा हर महीने भेजता था।