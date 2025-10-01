गोंडा में आईजी अमित पाठक के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया और जागरूक किया गया। शोहदों की 18 बाइकें और सपा नेता की स्कार्पियो समेत 24 *vehicles* जब्त की गईं। चार गाड़ियों से काले शीशे उतारे गए। आईजी ने हेल्पलाइन नंबरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

संवाद सूत्र, गोंडा। देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) अमित पाठक की अगुवाई में नगर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं व महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराने के साथ ही जागरूक किया गया। बालिका स्कूल व कालेज के सामने अनावश्यक घूमते शोहदों की 18 बाइकें सीज की गई।

हूटर लगाकर घूम रहे सपा नेता की स्कार्पियो समेत चार वाहनों व दो बुलेट को भी सीज किया गया। चार गाड़ियों से काला शीशा उतारा गया। आइजी ने महिलाओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर उन्हे विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर्स 112, 1090, 181, 102,108, 1098,1076,1930 व शासन की कल्याणकारी योजनाओं, मिशन शक्ति केंद्र व कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।