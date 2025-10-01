Language
    गोंडा में पुल‍िस का एक्‍शन, सपा नेता की स्कार्पियो समेत 24 वाहन सीज; चार से हटवाया काला शीशा

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    गोंडा में आईजी अमित पाठक के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया और जागरूक किया गया। शोहदों की 18 बाइकें और सपा नेता की स्कार्पियो समेत 24 *vehicles* जब्त की गईं। चार गाड़ियों से काले शीशे उतारे गए। आईजी ने हेल्पलाइन नंबरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

    गुरूनानक चौक पर चेकिंग अभियान चलाते आइजी अमित पाठक दाएं से दूसरे। सौ- पुलिस मीडिया सेल

    संवाद सूत्र, गोंडा। देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) अमित पाठक की अगुवाई में नगर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं व महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराने के साथ ही जागरूक किया गया। बालिका स्कूल व कालेज के सामने अनावश्यक घूमते शोहदों की 18 बाइकें सीज की गई।

    हूटर लगाकर घूम रहे सपा नेता की स्कार्पियो समेत चार वाहनों व दो बुलेट को भी सीज किया गया। चार गाड़ियों से काला शीशा उतारा गया। आइजी ने महिलाओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर उन्हे विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर्स 112, 1090, 181, 102,108, 1098,1076,1930 व शासन की कल्याणकारी योजनाओं, मिशन शक्ति केंद्र व कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

    आईजी ने प्रतिदिन भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों स्कूलों, कालेजों, बैंकों व चौराहों पर शोहदों /मनचलों के विरुद्ध विशेष अभियान जारी रखने का निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत, प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी उपस्थित रहे। एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर नगर व ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस कर्मियों ने गश्त किया। लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मिशन शक्ति अभियान के तहत भी महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया।

