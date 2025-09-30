Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोंडा में विवाहिता की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या, पति समेत दो पर मुकदमा दर्ज

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक व्यक्ति ने अपने चचेरे ससुर के साथ मिलकर अपनी पत्नी की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मृतका पूनम पांडेय का शव उनके घर से कुछ दूरी पर मिला जिसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    विवाहिता की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या, पति समेत दो पर मुकदमा।

    संवाद सूत्र, शिवदयालगंज (गोंडा)। नवाबगंज के तुलसीपुर माझा में रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आया है। दंपती के बीच मतभेद और विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने चचेरे ससुर के साथ मिलकर पत्नी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर दो आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तुलसीपुर माझा गांव के पांडेय पुरवा मजरे में मंगलवार की सुबह पूनम पांडेय उर्फ कांती का शव घर से 500 मीटर दूर मिला है। मृतका के सिर पर घाव, चेहरे पर किसी नुकीली चीज के वार और गला दबाने के निशान थे। हाथ पर भी चोट लगी थी।

    अयोध्या जनपद के हैदरगंज थाना के केला लाल खां गांव के बान मिश्र पुरवा निवासी व मृतका के भाई ज्वाला प्रसाद मिश्र ने दी गई तहरीर में कहा कि उनकी बहन पूनम का विवाह करीब 13 वर्ष पूर्व राजू से हुआ था। उसके पति आरोप लगाकर प्रताड़ित करने के साथ ही मारते-पीटते थे। सोमवार की रात में राजू और उसके चाचा अलखराम ने लाठी-डंडे से मारकर उसकी बहन की हत्या कर दी है। मृतका के दो बेटे नौ वर्षीय अमर व सात वर्षीय समर है। मां की मौत से दोनों आवाक हैं।

    मृतका का पति गुजरात में रहता था। अभी कुछ दिन पहले ही गांव आया था। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि पति समेत दो आरोपितों के खिलाफ हत्या का मुकदमा किया गया है।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस ज‍िले में किसान सम्मान निधि से वंचित हो सकते हैं तीन लाख क‍िसान, ये है बड़ी वजह