गोंडा में विवाहिता की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या, पति समेत दो पर मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक व्यक्ति ने अपने चचेरे ससुर के साथ मिलकर अपनी पत्नी की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मृतका पूनम पांडेय का शव उनके घर से कुछ दूरी पर मिला जिसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

संवाद सूत्र, शिवदयालगंज (गोंडा)। नवाबगंज के तुलसीपुर माझा में रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आया है। दंपती के बीच मतभेद और विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने चचेरे ससुर के साथ मिलकर पत्नी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर दो आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा किया है।

तुलसीपुर माझा गांव के पांडेय पुरवा मजरे में मंगलवार की सुबह पूनम पांडेय उर्फ कांती का शव घर से 500 मीटर दूर मिला है। मृतका के सिर पर घाव, चेहरे पर किसी नुकीली चीज के वार और गला दबाने के निशान थे। हाथ पर भी चोट लगी थी।