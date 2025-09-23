गोंडा में ई-रिक्शा चालक संगमलाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। झांसी के 11वीं के छात्र ने कुकर्म के दबाव बनाने पर गमछे से गला घोंटकर हत्या की। छात्र अयोध्या में संगमलाल से मिला था जिसने सुनसान जगह पर ले जाकर दबाव बनाया। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और घटना स्थल से मृतक का पर्स बरामद किया है।

संवाद सूत्र, गोंडा। नवाबगंज के उमरिया गांव के रहने वाले ई-रिक्शा चालक संगमलाल की हत्या का पुलिस ने राजफाश किया है। पुलिस का दावा है कि झांसी जिले के 11वीं के छात्र ने कुकर्म के लिए दबाव बनाने पर चालक की गमछे से गला घोंटकर हत्या की थी। छात्र को किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि 27 अगस्त उमरिया निवासी सत्यनरायण ने सूचना दी कि उनका भाई संगम लाल ई-रिक्शा चलाने अयोध्या गया था जिनका शव गांव के बाहर झाड़ी में पड़ा है। एसओजी/सर्विलांस समेत तीन पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष नवाबगंज को राजफाश का निर्देश दिया गया।

22 सितंबर को पुलिस टीमों ने हत्यारोपित बाल अपचारी को बबीना झांसी से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। किशोर की निशानदेही पर घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर ही सड़क के किनारे झाड़ी में फेंका मृतक का पर्स बरामद किया गया है जिसमें आधार कार्ड मौजूद मिला। पूछताछ में बाल अपचारी ने बताया कि वह जनपद झांसी में एक विद्यालय में 11वीं का छात्र है। 26 अगस्त को वह अकेला अयोध्या उत्सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन से राममंदिर दर्शन के लिए रात लगभग 11 बजे अयोध्या आया था। दर्शन के लिए पास भोर में तीन बजे का था।