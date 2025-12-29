गोंडा रेलवे स्टेशन पर 27 लाख रुपये की लागत से बनेगा नया प्लेटफार्म, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। देवीपाटन मंडल मुख्यालय स्थित रेलवे स्टेशन पर 27 लाख रुपये की लागत से एक नया प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। अब प्लेटफार्म की संख्या पांच से बढ़कर छह हो जाएगी। बहराइच व बलरामपुर जिले को आवागमन करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। प्लेटफार्म खाली न होने के कारण बीच में ट्रेनों को खड़ा करने से राहत मिलेगी और ट्रेनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में गोंडा रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ ही उन्हें ट्रेनों से कम समय में अधिक दूरी तय करने में दिक्कत न हो, इसके लिए व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है।

मार्च 2026 तक 27 लाख रुपये की लागत से एक नया प्लेटफार्म बनकर तैयार हो जाएगा। प्लेटफार्म नंबर पांच के बगल में नया प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। इंजीनियरिंग विभाग के निर्माण इकाई के अधिकारियों के मुताबिक बुढ़वल से गोंडा के बीच तीसरी रेल लाइन बनने का अंतिम कड़ी व गोंडा कचहरी से मुख्यालय तक निर्माण कर पूरा होने पर तक प्लेटफार्म बनकर तैयार हो जाएगा।