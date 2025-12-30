Weather Update: गोंडा में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, सोमवार रहा सबसे ठंडा दिन

जागरण टीम, गोंडा। ठंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिसंबर में साेमवार सबसे ठंडा रहा। लगातार तीसरे दिन भी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। अधिकतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

पाला पड़ने से दलहनी व आलू की फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। जरूरतमंदों को ठंड से राहत दिलाने के लिए चारों तहसीलों में एक-एक हजार कंबल भेजे गए हैं।



सोमवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। रुक-रुककर फुहारें पड़ने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक ठंड महसूस की गई। कक्षा एक से इंटरमीडियट तक के स्कूलों में एक जनवरी तक अवकाश होने से बच्चों को थोड़ी राहत मिली।

लोग घरों के बाहर अलाव तापते नजर आए। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उपेंद्रनाथ सिंह ने बताया कि दिसंबर में सोमवार सबसे ठंडा रहा। पाला पड़ने से दलहनी व आलू की फसल को नुकसान होने की आशंका है। किसान फसलों की हल्की सिचाई करें।