    बहराइच में किसान का सरयू नहर में उतराता मिला शव, हत्या की आशंका

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:22 PM (IST)

    गोंडा के वजीरगंज में एक किसान का शव सरयू नहर में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। किसान बुधवार शाम को बाजार गया था और देर रात तक घर नहीं लौटा। उसका मोबाइल और स्कूटी नहर के पास मिली थी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले की जांच कर रही है।

    किसान का सरयू नहर में उतराता मिला शव।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, वजीरगंज (गोंडा)। घर से बाजार गए किसान का शव सरयू नहर में उतराता मिला है। स्वजन हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है।

    बभनी की रहने वाली उमा सिंह ने बताया कि उनके पति कमल सिंह बुधवार की शाम को बाबाकुट्टी तुर्काडीहा बाजार गए थे। उन्हें दूसरे गांव का एक व्यक्ति बुलाकर ले गया। देरशाम तक वह वापस घर नहीं लौटे।

    स्वजन खोजबीन की तैयारी कर रहे थे कि एक ग्रामीण ने आकर बताया कि उनके पिता का मोबाइल, चाभी लगी स्कूटी बभनी गांव के करीब एक किलोमीटर दूर सरयू नहर की पुलिया पर खड़ी है। मौके पर जाकर खोजबीन किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। गुरुवार की सुबह पुलिया से पांच सौ मीटर दूर नहर में शव उतरता दिखा। युवक खेती करके परिवार का भरण करते थे। उसके एक पुत्र राजा व दो पुत्री रानी व मोनू हैं। अभी किसी की शादी नहीं हुई है।

    मृतक की पत्नी ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। प्रभारी निरीक्षक यशवंत कुमार सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट होगा। पुलिस सभ बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है।

