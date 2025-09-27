Language
    ई-क्रॉप सर्वे के दौरान किसान को सांप ने डसा, अस्पताल ले जाते हुई मौत

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:53 PM (IST)

    गोंडा के छपिया में ई-क्रॉप सर्वे कर रहे किसान राजेंद्रनाथ वर्मा की सांप काटने से मौत हो गई। कृषि विभाग ने रिपोर्ट मांगी है और आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। तिरुखाबुजुर्ग गांव के वर्मा को सांप ने खेत में काटा जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। वह अपने परिवार का भरण-पोषण ई-क्रॉप सर्वे से करते थे।

    ई-क्राप सर्वे के दौरान किसान को सांप ने डंसने से मौत।

    संवाद सूत्र, छपिया (गोंडा)। छपिया में ई-क्रॉप सर्वे के दौरान सांप के काटने से किसान की मौत हो गई। उप निदेशक कृषि प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि ब्लाक के कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी।

    बताया जाता है कि छपिया ब्लाक की ग्राम पंचायत तिरुखाबुजुर्ग पचपेड़िया निवासी राजेंद्रनाथ वर्मा धान की फसल का ई-क्राप सर्वे कर रहे थे, तभी सांप ने उनके हाथ की अंगुली में काट लिया।  सांप काटने के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया ले जाया गया।

    चिकित्सक ने उन्हें अयोध्या के श्रीराम अस्पताल रेफर कर दिया। अयोध्या स्थित अस्पताल पहुंचने से पहले ही किसान ने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने दुर्घटना की पुष्टि की है।

    राजेंद्रनाथ वर्मा अपने तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके मझले भाई चंद्रभान वर्मा सुल्तानपुर के करौंदी थाने में उप निरीक्षक हैं।

    जबकि, सबसे छोटे भाई अनिल वर्मा घर पर रहते हैं। राजेंद्र खेती के साथ ही ई-क्राप सर्वे करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तहसील से रिपोर्ट मांगी गई है।

