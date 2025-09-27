Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में मतदाता सूची से हटाए गए 20,887 डुप्लीकेट वोटर, इस डेट तक जुड़वाएं नाम

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:45 PM (IST)

    सुलतानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण अभियान में 92% घर-घर सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार शेष कार्य 29 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। अब तक 20887 डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष के होने वाले युवाओं को मतदाता बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ई-बीएलओ एप पर डेटा फीडिंग की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जिले में सूची से हटाए गए 20,887 डुप्लीकेट मतदाता।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के बृहद पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत घर-घर सर्वेक्षण का 92 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। बाकी आठ प्रतिशत काम अंतिम तिथि 29 सितंबर तक पूरा कर लिए जाने का दावा अधिकारियों की ओर से किया गया है। इस दौरान अब तक 20 हजार 887 डुप्लीकेट मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्वेक्षण को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश बूथ लेबल अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि एक जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग मतदाता बनने से वंचित न होने पाएं।

    ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के सत्यापन का काम भर घर-घर जाकर बीएलओ कर रहे हैं। ई-बीएलओ एप पर डाटा फीडिंग के लिए छह अक्टूबर अंतिम तिथि तय की गई है। सभी बीएलओ को एप पर डाटा फीड करने के निर्देश दिए गए हैं।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ल ने बताया कि अब तक एक लाख 67 हजार प्रविष्टियां बीएलओ एप के माध्यम से की जा चुकी हैं।

    बीएलओ घर-घर जाकर नए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने, विवाहित महिलाओं, मृतकों, और कई जगह दर्ज मतदाताओं का नाम विलोपित करने का काम कर रहे हैं। नामों में हुई त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता परखने लिए होगी परीक्षा, बैठक में दिए गए ये निर्देश