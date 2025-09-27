यूपी के इस जिले में मतदाता सूची से हटाए गए 20,887 डुप्लीकेट वोटर, इस डेट तक जुड़वाएं नाम

सुलतानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण अभियान में 92% घर-घर सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार शेष कार्य 29 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। अब तक 20887 डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष के होने वाले युवाओं को मतदाता बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ई-बीएलओ एप पर डेटा फीडिंग की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है।

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के बृहद पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत घर-घर सर्वेक्षण का 92 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। बाकी आठ प्रतिशत काम अंतिम तिथि 29 सितंबर तक पूरा कर लिए जाने का दावा अधिकारियों की ओर से किया गया है। इस दौरान अब तक 20 हजार 887 डुप्लीकेट मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सर्वेक्षण को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश बूथ लेबल अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि एक जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग मतदाता बनने से वंचित न होने पाएं।