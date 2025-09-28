गोंडा में मौसम में बदलाव से अस्पतालों में लग रही मरीजों की लंबी लाइनें, संक्रमण से एक बच्ची समेत दो की मौत

संवाद सूत्र, गोंडा। बदलते मौसम में बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। शरीर में संक्रमण की समस्या पर भर्ती की गई आठ वर्षीय बालिका की उपचार के दौरान मौत हो गई। एक टीबी मरीज ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अलग-अलग वार्डों 200 से अधिक रोगी भर्ती हैं।

रविवार को अवकाश के बाद भी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के आपातकालीन कक्ष में 30 से अधिक रोगी उपचार कराने पहुंचे।

बदलते मौसम व तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण सर्दी-जुकाम, बुखार व खांसी से लोग अधिक पीड़ित हो रहे हैं। हर घर में बीमारियों का बोझ बढ़ रहा है।

घर के किसी एक सदस्य को सर्दी-जुकाम, बुखार या खांसी हो जाए, तो पूरा परिवार इसकी चपेट में आ जाता है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या भी 40 के पार पहुंच चुकी है।

मेडिकल कॉलेज के सहायक आचार्य डॉ. एजाज अहमद ने बताया कि बदलते मौसम से होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। खानपान पर ध्यान दें। बुजुर्गों व बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।