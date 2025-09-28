Language
    ड्रोन उड़ाकर क्या कर रहे थे NHAI कर्मी? लोगों ने घेरकर कर दी पिटाई; पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

    By omkar verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:13 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में NHAI के कर्मचारी ड्रोन से हाईवे का सर्वे कर रहे थे। ग्रामीणों ने सर्वे कर रहे कर्मचारियों को दौड़ाकर पीटा और ड्रोन छीनकर गन्ने के खेत में छिपा दिया। पुलिस ने ड्रोन बरामद करके तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया। इस दौरान ड्रोन उड़ाकर चोरी करने की अफवाह भी तेजी से फैल रही है।

    ड्रोन उड़ा सर्वे कर रहे एनएचआई कर्मी को पीटा।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। ड्रोन उड़ाकर हाईवे का सर्वे कर रहे एनएचआई कर्मियों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटा। ड्रोन छीनकर गन्ने के खेत में छिपा दिया। पुलिस ने ड्रोन को बरामद करते हुए केस दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

    मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वार के बिठुआठेर मलकपुर सेमली गांव के नौशाद अहमद ड्रोन पायलट डाटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। एनएचआई के आदेश पर टांडा-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर दो दिन पूर्व राजेपुर गांव के निकट ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर रहा था।

    इस दौरान तीन लोग पहुंचे और घेरकर मारने लगे। इसके बाद गाली तथा धमकी देते हुए ड्रोन किट व अन्य सामान तोड़ दिया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपित भाग गए और ड्रोन को गन्ने के खेत में छिपा दिया।

    पुलिस ने ड्रोन को बरामद करते हुए आरोपित राजेपुर गांव के सगीर, शादाब, कसेरुआ गांव के सुंदर वर्मा को गिरफ्तार किया। निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

