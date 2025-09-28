ड्रोन उड़ाकर क्या कर रहे थे NHAI कर्मी? लोगों ने घेरकर कर दी पिटाई; पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

अंबेडकरनगर में NHAI के कर्मचारी ड्रोन से हाईवे का सर्वे कर रहे थे। ग्रामीणों ने सर्वे कर रहे कर्मचारियों को दौड़ाकर पीटा और ड्रोन छीनकर गन्ने के खेत में छिपा दिया। पुलिस ने ड्रोन बरामद करके तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया। इस दौरान ड्रोन उड़ाकर चोरी करने की अफवाह भी तेजी से फैल रही है।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। ड्रोन उड़ाकर हाईवे का सर्वे कर रहे एनएचआई कर्मियों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटा। ड्रोन छीनकर गन्ने के खेत में छिपा दिया। पुलिस ने ड्रोन को बरामद करते हुए केस दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वार के बिठुआठेर मलकपुर सेमली गांव के नौशाद अहमद ड्रोन पायलट डाटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। एनएचआई के आदेश पर टांडा-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर दो दिन पूर्व राजेपुर गांव के निकट ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर रहा था।