यूपी में परिवार कल्याण महानिदेशालय में खाली है अधिकारियों के ये पद, प्रभावित हो रहा काम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिवार कल्याण महानिदेशालय में निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक के अधिकतर पद खाली पड़े हैं। एक ही अधिकारी को कई विभागीय कार्य करने पड़ रहे हैं। खासतौर से परिवार कल्याण, मातृ शिशु कल्याण, टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम संभालने वाले अधिकारियों के पास कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां है। इससे उन्हें मूल कार्य में दिक्कतें आ रही हैं।

परिवार कल्याण महानिदेशालय में निदेशक के तीन पद हैं। इनमें से दो पद रिक्त हैं। निदेशक परिवार कल्याण के पद पर एक महिला अधिकारी की हाल ही में नियुक्ति हुई है। निदेशक सूचना शिक्षा प्रसार और निदेशक मातृ शिशु कल्याण का पद कई महीने से रिक्त पड़ा है।