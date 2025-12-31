एंटी करप्शन ने नलकूप कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेते जेई व सहायक लाइनमैन को किया गिरफ्तार, आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के बदले मांगे थे 19 हजार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को कुसुम्हीकला गांव के सचिवालय से नलकूप कनेक्शन के नाम पर आठ हजार रुपये रिश्वत लेते विद्युत वितरण खंड तृतीय के उपखंड नंदगंज पर तैनात जेई इंद्रजीत कुमार और सहायक लाइनमैन (निविदा) प्रमोद यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपितों को नंदगंज थाना लाकर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद टीम दोनों को अपने साथ लेते गई।

रामपुरमांझा क्षेत्र के नारी पंचदेवरा निवासी धर्मेंद्र यादव ने एंटी करप्शन कार्यालय वाराणसी में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर विद्युत विभाग के जेई पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके दादा महादेव यादव ने कृषि कार्य के लिए अपनी जमीन में बोरिंग कराई है, जिसके नलकूप कनेक्शन के लिए 17 दिसंबर को आनलाइन आवेदन किया।

आरोप है कि कनेक्शन के लिए 24 व 28 दिसंबर को जेई इंद्रजीत कुमार ने आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के बदले 19 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। साथ ही 5600 रुपये आनलाइन जमा कर रसीद कटवाने को कहा। शिकायतकर्ता के 19 हजार देने में असमर्थता जताने पर जेई ने स्पष्ट कहा कि पहले आठ हजार रुपये देने होंगे, तभी आवेदन पर रिपोर्ट लगाकर आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बाद आनलाइन शुल्क जमा करना होगा।