Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एंटी करप्शन ने नलकूप कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेते जेई व सहायक लाइनमैन को किया गिरफ्तार, आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के बदले मांगे थे 19 हजार

    By Avinash Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:03 AM (IST)

    वाराणसी एंटी करप्शन टीम ने गाजीपुर के नंदगंज में विद्युत विभाग के जेई इंद्रजीत कुमार और सहायक लाइनमैन प्रमोद यादव को नलकूप कनेक्शन के नाम पर 8,000 रुप ...और पढ़ें

    Hero Image

     जेई इंद्रजीत कुमार और सहायक लाइनमैन (निविदा) प्रमोद यादव गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को कुसुम्हीकला गांव के सचिवालय से नलकूप कनेक्शन के नाम पर आठ हजार रुपये रिश्वत लेते विद्युत वितरण खंड तृतीय के उपखंड नंदगंज पर तैनात जेई इंद्रजीत कुमार और सहायक लाइनमैन (निविदा) प्रमोद यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपितों को नंदगंज थाना लाकर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद टीम दोनों को अपने साथ लेते गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामपुरमांझा क्षेत्र के नारी पंचदेवरा निवासी धर्मेंद्र यादव ने एंटी करप्शन कार्यालय वाराणसी में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर विद्युत विभाग के जेई पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके दादा महादेव यादव ने कृषि कार्य के लिए अपनी जमीन में बोरिंग कराई है, जिसके नलकूप कनेक्शन के लिए 17 दिसंबर को आनलाइन आवेदन किया।

    आरोप है कि कनेक्शन के लिए 24 व 28 दिसंबर को जेई इंद्रजीत कुमार ने आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के बदले 19 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। साथ ही 5600 रुपये आनलाइन जमा कर रसीद कटवाने को कहा। शिकायतकर्ता के 19 हजार देने में असमर्थता जताने पर जेई ने स्पष्ट कहा कि पहले आठ हजार रुपये देने होंगे, तभी आवेदन पर रिपोर्ट लगाकर आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बाद आनलाइन शुल्क जमा करना होगा।

    यह भी पढ़ें- गाजीपुर के गहमर में हत्या कर तालाब में फेंका गया तीसरा शव मिला, स्थानीय लोगों में फिर से आक्रोश

    मंगलवार को जेई ने पैसे के लिए धर्मेंद्र को बुलाया। इसपर एंटी करप्शन टीम निरीक्षक मुकेंद्र सिंह के नेतृत्व में नंदगंज पहुंच गई। जेई ने शिकायतकर्ता को ग्राम पंचायत सचिवालय कुसुम्ही कला बुलाया। वहां जेई ने पुनः आठ हजार रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता ने जेई के कहने पर उसके सहायक सहायक निविदा कर्मी प्रमोद यादव को आठ हजार रुपये दिए, उसी समय एंटी करप्शन टीम ने जेई इंद्रजीत व सहायक प्रमोद यादव को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तार जेई इंद्रजीत वाराणसी जनपद के थाना चोलापुर क्षेत्र के गहुरा गांव का निवासी है और विद्युत उपकेंद्र नंदगंज पर तैनात था। वहीं प्रमोद यादव महराजगंज का रहने वाला है, जो सहायक लाइनमैन के रूप में कार्यरत है। जेई इंद्रजीत कुमार सितंबर माह में जमानियां से स्थानांतरित होकर नंदगंज आए थे।