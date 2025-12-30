गाजीपुर के गहमर में हत्या कर तालाब में फेंका गया तीसरा शव मिला, स्थानीय लोगों में फिर से आक्रोश

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सैनिक बहुल्य गहमर गांव में खेमनराय और खेलूराय पट्टी के बीच चल रही आपसी वर्चस्व की लड़ाई में तीन युवकों की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में तीसरा शव भी मिल गया है। तालाब का पानी निकालने के दौरान अंकित सिंह का शव बरामद हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में फिर से गुस्सा बढ़ गया है।

बुधवार की रात खेलूराय पट्टी के युवकों ने मिलकर खेमनराय पट्टी निवासी विक्की सिंह और बाबू राय पट्टी के सौरभ सिंह की निर्मम हत्या कर दी। इनका साथी अंकित सिंह, जो शादियाबाद के छिड़ी चौरा का निवासी था और अपने ननिहाल गहमर के घोपाल राय पट्टी में रहता था, लापता था।

हमलावरों ने विक्की और सौरभ की हत्या बेहद क्रूरता से की। विक्की की लाठी-डंडे और राड से पिटाई करने के बाद धारदार हथियार से उसका हाथ काट दिया गया और कनपटी पर गोली मार दी गई, जिससे उसका मस्तिष्क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

सौरभ सिंह की हत्या भी अत्यंत बर्बरता से की गई। उसके चेहरे पर धारदार हथियार से इस कदर हमला किया गया कि उसकी दोनों आंखें चेहरे के अंदर धंस गईं। वाराणसी के डीआइजी वैभव कृष्णा ने पहले ही दिन अंकित सिंह की भी हत्या होने की आशंका जताई थी। इसके बाद से शव की तलाश के लिए टीमें लगाई गईं, लेकिन प्रारंभिक प्रयासों में सफलता नहीं मिली।

हाल ही में तालाब का पानी पंपिंग सेट से दूसरे तालाब में डाला जा रहा था, तभी अंकित का शव मिला। इस घटना ने गहमर गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।