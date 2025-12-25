कफ सिरप प्रकरण में आरोपी की जमानत पर सुनवाई तीन जनवरी को, भोला प्रसाद के खिलाफ वारंट B जारी

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में कोडीन कफ सीरप बिक्री के मामले में सैदपुर के स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी संचालक सर्वांश वर्मा निवासी संजय नगर पहड़िया वाराणसी की जमानत पर बुधवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने कागजात प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट ने सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख निर्धारित की है। साथ ही थोक विक्रेता शैली ट्रेडर्स के प्रोपराइटर भोला प्रसाद के खिलाफ रिमांड के लिए वारंट बी स्वीकृत किया है।बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह ने कोडीन कप सीरप प्रकरण में सर्वांस वर्मा की जमानत पर सुनवाई की। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से कागजात प्रस्तुत करने का समय मांगा।

विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता रत्नाकर दुबे ने बताया कि दोनों पक्ष ने पेपर दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की है। इसके साथ ही शैली ट्रेडर्स के प्रोपराइटर शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को रिमांड के लिए वारंट बी स्वीकृत किया है।