गहमर ट्रिपल मर्डर मामले में फरार 50-50 हजार के दो इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, गहमर (गाजीपुर)। गहमर ट्रिपल मर्डर मामले में वांछित और 50-50 हजार रुपये के इनामी दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से दो तमंचा, दो खोखा, और दो कारतूस बरामद किए गए हैं।

गहमर के खेलूराय पट्टी में 24 दिसंबर की रात खेमनराय पट्टी निवासी विक्की सिंह, बाबूराय पट्टी के सौरभ सिंह और शादियाबाद के छिड़ी चौरा निवासी अंकित सिंह की नृशंस हत्या कर शव को पास के पोखरे में फेंक दिया गया था।

अंकित सिंह अपने ननिहाल गहमर के घोपाल राय पट्टी में रहता था। मामले में विक्की सिंह के बड़े भाई विकास सिंह ने खेलूराय पट्टी के 12 लोग नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक महिला भी है।

शेष की गिरफ्तारी के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी के तहत प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह बुधवार की रात अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। सूचना मिली कि ट्रिपल मर्डर में वांछित ग्राम भटपुरवा के बगीचे में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम ने पहुंचकर घेराबंदी की।

पुलिस को देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक के दाहिने पैर और दूसरे के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल बदमाशों को सीएचसी भदौरा भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है।