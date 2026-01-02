Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गहमर ट्रिपल मर्डर मामले में फरार 50-50 हजार के दो इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

    By Avinash Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:45 AM (IST)

    गहमर ट्रिपल मर्डर मामले में वांछित 50-50 हजार के दो इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। गाजीपुर पुलिस ने भटपुरवा गांव के बग ...और पढ़ें

    Hero Image

     मुठभेड़ में घायल बदमाश को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, गहमर (गाजीपुर)। गहमर ट्रिपल मर्डर मामले में वांछित और 50-50 हजार रुपये के इनामी दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से दो तमंचा, दो खोखा, और दो कारतूस बरामद किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गहमर के खेलूराय पट्टी में 24 दिसंबर की रात खेमनराय पट्टी निवासी विक्की सिंह, बाबूराय पट्टी के सौरभ सिंह और शादियाबाद के छिड़ी चौरा निवासी अंकित सिंह की नृशंस हत्या कर शव को पास के पोखरे में फेंक दिया गया था।

    अंकित सिंह अपने ननिहाल गहमर के घोपाल राय पट्टी में रहता था। मामले में विक्की सिंह के बड़े भाई विकास सिंह ने खेलूराय पट्टी के 12 लोग नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक महिला भी है।

    शेष की गिरफ्तारी के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी के तहत प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह बुधवार की रात अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। सूचना मिली कि ट्रिपल मर्डर में वांछित ग्राम भटपुरवा के बगीचे में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम ने पहुंचकर घेराबंदी की।

    पुलिस को देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक के दाहिने पैर और दूसरे के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल बदमाशों को सीएचसी भदौरा भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है।

    गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान खेलूराय पट्टी निवासी 19 वर्षीय अमन सिंह, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है और 22 वर्षीय अरविंद सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मुठभेड़ व बरामदगी के संबंध में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

    सीओ जमानियां अनिल कुमार ने बताया कि ट्रिपल मर्डर में वांछित शेष अभियुक्तों की तलाशी की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- 'लड़की मेरे पास है, ढूंढने की कोशिश मत करना वरना'..., लापता किशोरी के पिता को आया धमकी भरा कॉल; थाने पहुंचा पीड़ित