ठगी का नया तरीका, सिम अपग्रेड करने के नाम पर महिला को लगाई 21 लाख रुपये की चपत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में ठगी का मामला सामने आया है। वाणिज्य कर विभाग से सेवानिवृत्त 69 वर्षीय उर्मिला शर्मा के साथ मोबाइल सिम अपग्रेड करने के नाम पर 20.89 लाख रुपये की ठगी कर ली गई।



पटेल नगर निवासी पीड़िता के पास 17 दिसंबर को एयरटेल कंपनी का प्रतिनिधि बताकर एक व्यक्ति ने फोन किया। उन्हें बताया गया कि मोबाइल सिम 4जी से 5जी में अपग्रेड होना है। जालसाज के कहने पर फोन को फ्लाइट मोड पर डालने के बाद 19 और 20 दिसंबर के बीच पीड़िता के आरबीएल और केनरा बैंक खातों से कुल 32 बार में 20.89 लाख रुपये निकाल लिए गए।