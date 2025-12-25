ठगी का नया तरीका, सिम अपग्रेड करने के नाम पर महिला को लगाई 21 लाख रुपये की चपत
गाजियाबाद में वाणिज्य कर विभाग से सेवानिवृत्त उर्मिला शर्मा से सिम अपग्रेड करने के नाम पर 20.89 लाख रुपये की ठगी हुई। एयरटेल प्रतिनिधि बनकर जालसाज ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में ठगी का मामला सामने आया है। वाणिज्य कर विभाग से सेवानिवृत्त 69 वर्षीय उर्मिला शर्मा के साथ मोबाइल सिम अपग्रेड करने के नाम पर 20.89 लाख रुपये की ठगी कर ली गई।
पटेल नगर निवासी पीड़िता के पास 17 दिसंबर को एयरटेल कंपनी का प्रतिनिधि बताकर एक व्यक्ति ने फोन किया। उन्हें बताया गया कि मोबाइल सिम 4जी से 5जी में अपग्रेड होना है। जालसाज के कहने पर फोन को फ्लाइट मोड पर डालने के बाद 19 और 20 दिसंबर के बीच पीड़िता के आरबीएल और केनरा बैंक खातों से कुल 32 बार में 20.89 लाख रुपये निकाल लिए गए।
यह भी पढ़ें- Ghaziabad News: चंडीगढ़ के कारोबारी से 55.50 लाख की ठगी, मिजोरम में टेंडर दिलाने का दिया था झांसा
पीड़िता का आरोप है कि उनकी 10-10 लाख रुपये की दो मैनुअल एफडी भी तोड़ दी गईं। उर्मिला शर्मा ने शिकायत में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत का संदेह जताया है, क्योंकि मैनुअल एफडी बिना ग्राहक के हस्ताक्षर के नहीं तोड़ी जा सकती। शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।