    Ghaziabad News: चंडीगढ़ के कारोबारी से 55.50 लाख की ठगी, मिजोरम में टेंडर दिलाने का दिया था झांसा

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:01 AM (IST)

    चंडीगढ़ के एक ठेकेदार से मिजोरम में घरेलू बिजली फिटिंग का टेंडर दिलाने के नाम पर 55.50 लाख रुपये की ठगी हुई। पीड़ित ने इंदिरापुरम थाने में तीन आरोपितो ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में चंडीगढ़ के एक ठेकेदार को मिजोरम में घरेलू बिजली की फिटिंग का टेंडर दिलाने के नाम पर 55.50 लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित ने तीन आरोपितों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि रकम लेने के बाद न तो आरोपितों ने टेंडर दिलाया और न ही रकम वापस कर रहे हैं।

    रकम वापस मांगने पर आरोपितों ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंडीगढ़ के छबेवाल निवासी अमन कुमार का कहना है कि वह हैदराबाद के गांधीनगर निवासी दिलीप जैन के साथ पार्टनरशिप में ठेकेदारी करते हैं। उनका कहना है कि उनके परिचित दिल्ली सुंदर नगर निवासी ललित सैनी ने उन्हें इंदिरापुरम के कनावनी स्थित आशियाना ग्रीन निवासी कुलदीप सिंह तोमर व नोएडा सेक्टर 63 निवासी नरेश गुणवंत से मिलवाया था।

    कुलदीप व नरेश ने अपनी बड़े लोगों में जान-पहचान व नेताओं से अच्छे संबंध होने की बात कहते हुए मिजोरम में घरेलू बिजली फिटिंग का टेंडर दिलाने का झांसा दिया। इसके लिए आरोपितों ने पैसों की मांग की। उनका कहना है कि उन्होंने दोनों को 15.50 लाख रुपये नगद और 40 लाख रुपये कुलदीप सिंह तोमर के बताये गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।

    आरोप है कि इसके बाद आरोपित टालमटोल करते रहे और उन्हें टेंडर नहीं दिलाया। रकम वापस मांगने पर आरोपितों ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया। उन्होंने फोन पर संपर्क किया तो आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी।

    इसके बाद पीड़ित ने आरोपितों के संबंध में पुलिस को सबूत देते हुए शिकायत की। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। पीड़ित द्वारा उपलब्ध कराए साक्ष्यों की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।