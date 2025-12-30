New Year 2026: एक्सप्रेस-वे और एलिवेटेड रोड पर हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पैनी नजर, यूपी पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नए साल पर एक्सप्रेस-वे और एलिवेटेड रोड पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस सख्ती करेगी। 31 दिसंबर के लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि सड़क घेरकर खड़े हाेने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर के रेस्तरां, मॉल, होटल, बार और क्लब समेत अन्य आयोजन स्थलों पर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर यातायात पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी बुधवार शाम छह बजे से लागू होकर देर रात्रि तक प्रभावी रहेगी।

वहीं, कार्यक्रमों के देर तक चलने से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, हापुड़ रोड और मेरठ रोड समेत अन्य मुख्य मार्गों पर यातायात दबाव बढ़ने की संभावना जताई गई है। पुलिस के मुताबिक, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड, हाईवे, सर्विस रोड, फुटपाथ या सार्वजनिक मार्ग पर वाहन रोककर जश्न मनाना, केक काटना, सेल्फी-वीडियो लेना, बाइक स्टंट करना या पटाखे जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।