    न्यू ईयर पर कनॉट प्लेस के आसपास नो एंट्री, पर घबराइए मत... ये रहेंगे विकल्प; पार्किंग की क्या रहेगी व्यवस्था?

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    दिल्ली में नव वर्ष के स्वागत के लिए कनॉट प्लेस में 31 दिसंबर की शाम सात बजे के बाद वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इं

    Hero Image

    कनॉट प्लेस, दिल्ली। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हमेशा की तरह दिल्ली में नव वर्ष का स्वागत बड़े उत्साह और जोश के साथ होगा। नव वर्ष की रात बड़ी संख्या में लोगों के कनॉट प्लेस इलाके में आने की उम्मीद है।

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कनॉट प्लेस के आस-पास के इलाकों के लिए खास ट्रैफिक इंतजाम किए हैं। इस दौरान कनॉट प्लेस में 31 दिसंबर की शाम सात बजे के बाद वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। कई स्थानों पर वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा, तो कई मार्गों पर डायवर्जन होगा। इसके अलावा कई मार्केट और मार्गों पर वाहनों को खड़ा करने या रोकने की अनुमति नहीं होगी।

    यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले वाहनों को तय पाइंट्स से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में बिना ‘वैलिड पास‘ के किसी भी गाड़ी की एंट्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।

    बताया गया कि कनॉट प्लेस आने वाले लोग अपनी गाड़ियां गोल डाकखाना के आसपास निर्धारित स्थानों पर पार्क कर सकेंगे। इसके लिए काली बाड़ी मार्ग, पंडित पंत मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग पर भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

    कनॉट प्लेस में किसी भी प्रकार के वाहनों का नहीं होगा प्रवेश

    कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले वाहनों को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड- दीनदयाल उपाध्याय मार्ग क्रासिंग, मुंजे चौक, चेम्सफोर्ड रोड, आरके आश्रम मार्ग-चित्रगुप्त मार्ग क्रासिंग, गोल मार्केट, जीपीओ नई दिल्ली, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी रोड-फिरोजशाह रोड क्रासिंग, जय सिंह रोड-बंगला साहिब लेन और विंडसर प्लेस से आगे आने की अनुमति नहीं होगी।

    कनॉट प्लेस आने वाले लोगों के लिए यहां होगी पार्किंग की सुविधा

    कनॉट प्लेस के आसपास सीमित पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। इनमें शामिल हैं-

    • गोल डाकखाना के पास
    • काली बाड़ी मार्ग
    • पंडित पंत मार्ग
    • भाई वीर सिंह मार्ग
    • आकाशवाणी के पीछे रकाब गंज रोड पर पटेल चौक के पास।
    • बड़ौदा हाउस तक कोपर्निकस मार्ग पर मंडी हाउस के पास।
    • मिंटो रोड पर दीन दयाल उपाध्याय मार्ग और प्रेस रोड क्षेत्र।
    • पंचकुइयां रोड पर आरके आश्रम मार्ग, चित्रगुप्त रोड और बसंत रोड पहाड़ गंज की ओर।
    • केजी मार्ग पर फिरोजशाह रोड के पास और केजी मार्ग से सी हेक्सागन तक।
    • विंडसर प्लेस के पास
    • राजेंद्र प्रसाद रोड
    • रायसीना रोड

    दक्षिणी दिल्ली से ऐसे पहुंच सकेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

    राम मनोहर लोहिया पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, रानी झांसी रोड, झंडेवालान, देशबंधु गुप्ता रोड।
    जीपीओ, काली बाड़ी मार्ग, मंदिर मार्ग, रानी झांसी रोड, झंडेवालान, देशबंधु गुप्ता रोड।
    विंडसर प्लेस, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस, डब्ल्यू-पाइंट- ए-पाइंट, डीडीयू मार्ग, बीएचएवी भूती मार्ग।
    कनॉट प्लेस, चेम्सफोर्ड रोड से प्रवेश वर्जित होगा।

    वाहन चालक अजमेरी गेट के दूसरे गेट से एंट्री ले सकते हैं। वे पहाड़गंज शीला सिनेमा होते हुए या फिर जेएलएन मार्ग की ओर से बहादुरशाह जफर मार्ग (दिल्ली गेट) जवाहरलाल नेहरू मार्ग होते हुए अजमेरी गेट से होकर स्टेशन तक पहुंच सकते हैं।

    उत्तर से दक्षिणी की तरफ जाने वाले वाहन इन मार्गों का करें प्रयोग

    • आइएसबीटी से आश्रम तक रिंग रोड
    • दिल्ली गेट, बहादुरशाह जफर मार्ग, मथुरा रोड से होकर आश्रम तक
    • आइएसबीटी, रानी झांसी मार्ग, पंचकुइयां रोड, मंदिर मार्ग, पार्क स्ट्रीट, मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड-रानी झांसी मार्ग, पंचकुइयां रोड, हनुमान मूर्ति से होकर रिंग रोड।

    पूर्व से पश्चिम के बीच उपयुक्त मार्ग

    रिंग रोड, भैरों रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, आरएमएल, पार्क स्ट्रीट, शंकर रोड

    इंडिया गेट की ओर भी सख्ती

    इंडिया गेट और सी-हेक्सागन इलाके में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए कई पाइंट्स से ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है। ऐसे में राजपथ, जनपथ, मथुरा रोड, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस जैसे इलाकों में आवाजाही सीमित की जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इंडिया गेट आने के लिए अपनी गाड़ी न लाएं, क्योंकि पार्किंग की भारी दिक्‍कत रहेगी।