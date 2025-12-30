पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास जाम की स्थिति, ड्रेनेज का चल रहा है काम; पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास चल रहे ड्रेनेज रखरखाव और रिनोवेशन कार्य के कारण 30 दिसंबर को पटेल रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है।
प्रभावित स्ट्रेच पटेल रोड का वह हिस्सा है जो शादिपुर चौक से आर/ए पूसा होते हुए शंकर रोड की ओर जाता है। इस कार्य से दो लेन प्रभावित हैं, जिससे यातायात धीमा या भारी रहने की संभावना है। नई दिल्ली या करोल बाग की ओर जाने वाले यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। शादिपुर चौक से दाहिना मुड़कर लोहा मंडी की ओर जाएं, फिर देव प्रकाश शास्त्री मार्ग से होते हुए इंदरपुरी की ओर बढ़ें।
TRAFFIC ADVISORY— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 30, 2025
In view of ongoing drainage maintenance and upgradation work by Delhi Jal Board near Patel Nagar Metro Station, traffic movement is expected to remain slow/heavy on Patel Road from Shadipur Chowk to R/A Pusa towards Shankar Road, New Delhi on 30.12.2025.
दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि ट्रैफिक जाम और यात्रा में देरी हो सकती है। इसलिए अपनी यात्रा पहले से प्लान करें तथा सड़क पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों और साइन बोर्ड का पालन करें।
