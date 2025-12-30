पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास जाम की स्थिति, ड्रेनेज का चल रहा है काम; पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास चल रहे ड्रेनेज रखरखाव और रिनोवेशन कार्य के कारण 30 दिसंबर को पटेल रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है।

प्रभावित स्ट्रेच पटेल रोड का वह हिस्सा है जो शादिपुर चौक से आर/ए पूसा होते हुए शंकर रोड की ओर जाता है। इस कार्य से दो लेन प्रभावित हैं, जिससे यातायात धीमा या भारी रहने की संभावना है। नई दिल्ली या करोल बाग की ओर जाने वाले यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। शादिपुर चौक से दाहिना मुड़कर लोहा मंडी की ओर जाएं, फिर देव प्रकाश शास्त्री मार्ग से होते हुए इंदरपुरी की ओर बढ़ें।