Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास जाम की स्थिति, ड्रेनेज का चल रहा है काम; पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

    By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    दिल्ली जल बोर्ड के ड्रेनेज कार्य के कारण 30 दिसंबर को पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास पटेल रोड पर ट्रैफिक जाम की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ...और पढ़ें

    Hero Image

    ड्रेनेज कार्य के चलते पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर जाम की स्थिति। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास चल रहे ड्रेनेज रखरखाव और रिनोवेशन कार्य के कारण 30 दिसंबर को पटेल रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रभावित स्ट्रेच पटेल रोड का वह हिस्सा है जो शादिपुर चौक से आर/ए पूसा होते हुए शंकर रोड की ओर जाता है। इस कार्य से दो लेन प्रभावित हैं, जिससे यातायात धीमा या भारी रहने की संभावना है। नई दिल्ली या करोल बाग की ओर जाने वाले यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। शादिपुर चौक से दाहिना मुड़कर लोहा मंडी की ओर जाएं, फिर देव प्रकाश शास्त्री मार्ग से होते हुए इंदरपुरी की ओर बढ़ें।

    दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि ट्रैफिक जाम और यात्रा में देरी हो सकती है। इसलिए अपनी यात्रा पहले से प्लान करें तथा सड़क पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों और साइन बोर्ड का पालन करें।