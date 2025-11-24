गाजियाबाद में छाई स्मॉग की चादर, लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे शहरवासी
गाजियाबाद में स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है, जिससे शहरवासी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। दृश्यता कम होने से वाहन चलाने में परेशानी हो रही है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदूषण के कारण बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है, डॉक्टरों ने मास्क पहनने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सुबह सवेरे से शाम तक रविवार को स्मॉग छाया रहा। दिनभर धूप नहीं निकलने की वजह से सर्दी का एहसास हुआ। शाम को जल्दी ही लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने हुए दिखे। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन स्मॉग रहने के साथ तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार हैं। जिससे सर्दी ज्यादा महसूस हो सकती है।
बीते कई दिन से लगातार सुबह सवेरे से शाम तक हल्की धूप निकल रही थी। तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव बना हुआ है। शनिवार को भी सुबह सवेरे स्मॉग रहा था। दोपहर में भी धूप में तेजी नहीं रही थी। ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और शाम को जल्दी ही सर्दी महसूस होने लगी थी।
रात में बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा सर्दी महसूस हुई थी। रविवार को सुबह से शाम तक स्मॉग छाया रहा। धूप न रहने की वजह से दिन में सर्दी का एहसास ज्यादा हुआ। शाम को जल्दी ही सर्दी ज्यादा महसूस होने लगी। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
हवा अधिकतम छह किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 90 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन तापमान में गिरावट आ सकती है। जिससे बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा सर्दी महसूस होने के आसार हैं। सोमवार को न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा अधिकतम छह किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगी। वातावरण में आर्द्रता 72 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
