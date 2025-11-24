गाजियाबाद में छाई स्मॉग की चादर, लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे शहरवासी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सुबह सवेरे से शाम तक रविवार को स्मॉग छाया रहा। दिनभर धूप नहीं निकलने की वजह से सर्दी का एहसास हुआ। शाम को जल्दी ही लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने हुए दिखे। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन स्मॉग रहने के साथ तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार हैं। जिससे सर्दी ज्यादा महसूस हो सकती है।

बीते कई दिन से लगातार सुबह सवेरे से शाम तक हल्की धूप निकल रही थी। तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव बना हुआ है। शनिवार को भी सुबह सवेरे स्मॉग रहा था। दोपहर में भी धूप में तेजी नहीं रही थी। ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और शाम को जल्दी ही सर्दी महसूस होने लगी थी।

रात में बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा सर्दी महसूस हुई थी। रविवार को सुबह से शाम तक स्मॉग छाया रहा। धूप न रहने की वजह से दिन में सर्दी का एहसास ज्यादा हुआ। शाम को जल्दी ही सर्दी ज्यादा महसूस होने लगी। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।