    PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के हजारों आवंटियों की बल्ले-बल्ले, जल्द मिलेगा अपना आशियाना 

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:59 AM (IST)

    प्रधानमंत्री आवास योजना के हजारों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें जल्द ही अपना घर मिलने वाला है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उनका घर का सपना पूरा हो सके। अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पिछले दो वर्षों से घर की बाट जोह रहे पीएम आवास के करीब तीन हजार आवंटियों को अगले तीन माह में चाबी मिल जाएगी। अधूरे पड़े सीवर, जलापूर्ति और सड़क व बिजली का कार्य आदि का कार्य जीडीए स्वयं कराएगा। इसके लिए बिल्डरों से जमा की गई शेल्टर फीस को अधूरे कार्यों को पूरा करने में खर्च किया जा रहा है।

    कुल 10 हजार पीएम आवास के आवंटियों में से तीन हजार को घर का कब्जा के लिए तैयार है। इसके लिए उन्हें किश्तों के हिसाब से बकाया पूरा पैसा जमा कराना होगा। पीएम आवास योजना के तहत निजी विकासकर्ताओं ने फ्लैट्स का निर्माण करा रहे हैं।

    विभिन्न योजनाओं के करीब 10 हजार पीएम आवास के लिए लाटरी से ड्रॉ निकाला जा चुका है। इनमें अधिकांश के निर्माण अभी अधूरे हैं, लेकिन तीन हजार से अधिक का निर्माण पूरा हो चुका है। इनके लिए संपर्क मार्ग, जलापूर्ति, सीवर, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिफिकेशन आदि के कार्यों को जीडीए की ओर से शेल्टर फीस के माध्यम से पूरा कराया जा रहा है।

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कुछ निजी विकासकर्ताओं के निर्माण कार्य बेहद कम किए गए हैं। प्राधिकरण काम कर रहा है, जो लगभग पूरे होने को हैं। अभी करीब तीन हजार पीएम आवास आवंटियों के लिए फ्लैट तैयार हैं। इसके लिए उन्हें किश्तों का समय से भुगतान करना होगा। रजिस्ट्री होने पर ही उन्हें आवंटित फ्लैट की चाबी सौंप दी जाएगी। उन्होंने आवंटियों से समय से किश्तों का भुगतान करने की अपील की है।

