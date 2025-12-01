PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के हजारों आवंटियों की बल्ले-बल्ले, जल्द मिलेगा अपना आशियाना 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पिछले दो वर्षों से घर की बाट जोह रहे पीएम आवास के करीब तीन हजार आवंटियों को अगले तीन माह में चाबी मिल जाएगी। अधूरे पड़े सीवर, जलापूर्ति और सड़क व बिजली का कार्य आदि का कार्य जीडीए स्वयं कराएगा। इसके लिए बिल्डरों से जमा की गई शेल्टर फीस को अधूरे कार्यों को पूरा करने में खर्च किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुल 10 हजार पीएम आवास के आवंटियों में से तीन हजार को घर का कब्जा के लिए तैयार है। इसके लिए उन्हें किश्तों के हिसाब से बकाया पूरा पैसा जमा कराना होगा। पीएम आवास योजना के तहत निजी विकासकर्ताओं ने फ्लैट्स का निर्माण करा रहे हैं।

विभिन्न योजनाओं के करीब 10 हजार पीएम आवास के लिए लाटरी से ड्रॉ निकाला जा चुका है। इनमें अधिकांश के निर्माण अभी अधूरे हैं, लेकिन तीन हजार से अधिक का निर्माण पूरा हो चुका है। इनके लिए संपर्क मार्ग, जलापूर्ति, सीवर, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिफिकेशन आदि के कार्यों को जीडीए की ओर से शेल्टर फीस के माध्यम से पूरा कराया जा रहा है।