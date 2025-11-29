PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को मिली अंतिम चेतावनी, ब्याज के साथ प्रशासन करेगा वसूली

संवाद सूत्र, मैनाटांड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिये दी गई राशि का दुरुपयोग करने वालों पर प्रशासनिक शिकंजा कसना शुरू हो गया है।

जिला से प्रतिनियुक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार और सीओ आशीष आनंद ने शनिवार को इनरवा, भंगहा, बरवा और लक्ष्मीपुर पंचायत के कई गांवों में जाकर आवास योजना का भौतिक सत्यापन किया।

सत्यापन के दौरान राशि का उठाव कर घर नहीं बनाने वाले को सख्त हिदायत दी गई कि एक सप्ताह के अंदर घर गृह निर्माण कार्य शुरू करें और समय पर उसे पूरा भी करें।

अगर राशि का उठाव कर घर नहीं बनाते हैं तो वैसे लाभुकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जाएगी। ब्याज समेत पैसा वापस लिया जाएगा।

मौजूद आवास सहायकों को निर्देश दिया कि जो लाभुक आवास की राशि उठाकर घर नहीं बनाते हैं उनके विरुद्ध लाल नोटिस जारी करते हुए नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई करें।

अधिकारियों ने बताया कि प्रखंड के 16 पंचायत में लगातार आवास योजना का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। आवास सहायकों को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने पंचायत में राशि उठाने वाले लाभुकों को समय पर घर बनाने के लिए प्रेरित करें जो राशि का उठाव कर घर नहीं बनाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भी प्रखंड कार्यालय को सौंपे।