गाजियाबाद में PM आवास योजना के फ्लैट जल्द ही आवंटियों को मिलेंगे, दिसंबर से शुरू होगी रजिस्ट्री
गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने फ्लैट जल्द ही आवंटियों को मिलेंगे। आवंटन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दिसंबर से रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इस योजना का उद्देश्य हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को अपना घर उपलब्ध कराना है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राधिकरण शहर के पहले पीएम आवास योजना के आवंटियों को फ्लैट का कब्जा देने जा रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह से फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू करने की तैयारी है और रजिस्ट्री के साथ ही आवंटियों को उनके घरों का कब्जा भी दे दिया जाएगा, जिससे वे तुरंत अपने नए आशियाने में प्रवेश कर सकें।
जीडीए ने वर्ष 2018 में मधुबन बापूधाम योजना के तहत 856 फ्लैट का निर्माण किया था। करीब पांच वर्ष पूर्व फ्लैट का ड्रा हो चुका है और बाहरी विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण आवंटियों को कब्जा नहीं मिल सका। जल निगम ने पानी और सीवरेज लाइन का कार्य, यूपीपीसीएल को बाहरी विद्युतीकरण, लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण का कार्य करना था, लेकिन इन कार्यों में देरी के चलते आवंटियों को कब्जा नहीं मिल सका।
प्राधिकरण ने इन कार्याें को अपने हाथ में लेकर काम शुरू किया। जीडीए अधिकारियों के अनुसार कार्य लगभग पूरा होने को है और अगले माह से आवंटी अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इसके बाद आवंटियों को उनके फ्लैट पर कब्जा मिल सकेगा। प्रभारी मुख्य अभियंता आलोक रंजन ने बताया कि आवंटियों से कब्जे के बाद रखरखाव शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो शुल्क की दरें तय करेगी।
