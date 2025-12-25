सीबीआई कोर्ट में 2 जनवरी को होगी नोएडा टेंडर घोटाले की सुनवाई, सामने आया था अरबों रुपयों का घोटाला
गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट नोएडा प्राधिकरण टेंडर घोटाले की सुनवाई दो जनवरी को करेगी। बुधवार को प्राधिकरण के जरनल मैनेजर आरपी सिंह की गवाही होनी थी, ले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सीबीआई कोर्ट में नोएडा प्राधिकरण टेंडर घोटाले के मामले में दो जनवरी को सुनवाई होगी। बुधवार को प्राधिकरण के जरनल मैनेजर आरपी सिंह की गवाही होनी थी लेकिन वह हाजिर नहीं हुए।
वर्ष 2011 में नोएडा टेंडर घोटाला सामने आया था। सीबीआई ने मामले की जांच की थी। यादव सिंह पर अपनी चहेती फर्म को बिना टेंडर के काम देने का आरोप लगा था। जिसमें अरबों रुपये का घोटाला सामने आया था।
सीबीआई ने यादव सिंह सहित 11 लोग और तीन फर्म को आरोपित बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई कोर्ट में यह केस विचाराधीन है। गवाह के हाजिर नहीं होने पर बुधवार को सुनवाई टल गई।
