घने कोहरे में पलटी निवाड़ी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी, एसएचओ समेत चार जवानों की बाल-बाल बची जान

जागरण संवाददाता, निवाड़ी। कोहरे का कहर मंगलवार रात को निवाड़ी में भी दिखा। यहां गश्त कर रही निवाड़ी पुलिस की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय कार में एसएचओ समेत चार पुलिसकर्मी थे। उनकी बाल-बाल जान बची। किसी तरह कार से निकालकर थाने में सूचना दी। क्रेन की मदद से कार को निकालकर गाजियाबाद पुलिस लाइन भेजा गया। सभी पुलिसकर्मी स्वस्थ हैं।

निवाड़ी एसएचओ जयपाल सिंह रावत पुलिस टीम के साथ मंगलवार देर रात क्षेत्र में गश्त पर थे। थाने की माइक मोबाइल कार में एसएचओ, एक दारोगा, एक सिपाही व चालक था। करीब साढ़े 12 बजे भयंकर काेहरा हो रहा था। वे गश्त करते हुए जब डबाना के पास पहुंचें तो रास्ते में गड्ढा था, लेकिन काेहरे में गड्ढा नहीं दिखा और पहिया फंसने से कार पलट गई। चारों कार में बुरी तरह फंस गए। लेकिन पुलिसकर्मी हाैसला दिखाते हुए कार से किसी तरह निकले। गनीमत रही कि कार सड़क किनारे खेत में नहीं पलटी। वरना बड़ा हादसा हो सकता था।