Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    घने कोहरे में पलटी निवाड़ी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी, एसएचओ समेत चार जवानों की बाल-बाल बची जान

    By Vikas Verma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    मंगलवार रात निवाड़ी में घने कोहरे के कारण गश्त कर रही पुलिस की माइक मोबाइल कार अनियंत्रित होकर पलट गई। एसएचओ जयपाल सिंह रावत समेत चार पुलिसकर्मी कार म ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, निवाड़ी। कोहरे का कहर मंगलवार रात को निवाड़ी में भी दिखा। यहां गश्त कर रही निवाड़ी पुलिस की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय कार में एसएचओ समेत चार पुलिसकर्मी थे। उनकी बाल-बाल जान बची। किसी तरह कार से निकालकर थाने में सूचना दी। क्रेन की मदद से कार को निकालकर गाजियाबाद पुलिस लाइन भेजा गया। सभी पुलिसकर्मी स्वस्थ हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निवाड़ी एसएचओ जयपाल सिंह रावत पुलिस टीम के साथ मंगलवार देर रात क्षेत्र में गश्त पर थे। थाने की माइक मोबाइल कार में एसएचओ, एक दारोगा, एक सिपाही व चालक था। करीब साढ़े 12 बजे भयंकर काेहरा हो रहा था। वे गश्त करते हुए जब डबाना के पास पहुंचें तो रास्ते में गड्ढा था, लेकिन काेहरे में गड्ढा नहीं दिखा और पहिया फंसने से कार पलट गई। चारों कार में बुरी तरह फंस गए। लेकिन पुलिसकर्मी हाैसला दिखाते हुए कार से किसी तरह निकले। गनीमत रही कि कार सड़क किनारे खेत में नहीं पलटी। वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में किसान की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, सामने आया महिला कनेक्शन; आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार