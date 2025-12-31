गाजियाबाद में किसान की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, सामने आया महिला कनेक्शन; आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर में महिला मित्र से बात करने को लेकर रंजिश में सुल्तानपुर गांव के किसान वकील की हथौड़ा मारकर हत्या की गई थी। इस मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मंगलवार दोपहर आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गाेली लगी है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। कार्यवाह एसीपी मसूरी अमित सक्सेना ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी किसान की हत्या के मामले में फरार आरोपी गुलहसन भोवापुर के निकट देखा गया है। मंगलवार पुलिस टीम ने भोवापुर के निकट चेकिंग शुरू की। कुछ देर बाद आरोपी को मुरादनगर की ओर से आते हुए देखा।

वहीं, पुलिस को देखकर आरोपी वापस भाग निकलने का प्रयास करने लगा। टीम ने आरोपी का पीछा किया तो उसकी बाइक फिसल गई। खुद को घिरता देखकर आरोपी ने तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी। घायल होने पर पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है।