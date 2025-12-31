Language
    गाजियाबाद में किसान की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, सामने आया महिला कनेक्शन; आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:21 AM (IST)

    गाजियाबाद के मुरादनगर में किसान वकील की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने महिला मित्र से बात करने की रंजिश में हुए इस हत्याकांड के आरोपी गुलहसन को म ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुठभेड़ में घायल हुए हत्या के आरोपित को ले जाती पुलिस टीम। जागरण

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर में महिला मित्र से बात करने को लेकर रंजिश में सुल्तानपुर गांव के किसान वकील की हथौड़ा मारकर हत्या की गई थी।

    इस मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मंगलवार दोपहर आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गाेली लगी है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।

    कार्यवाह एसीपी मसूरी अमित सक्सेना ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी किसान की हत्या के मामले में फरार आरोपी गुलहसन भोवापुर के निकट देखा गया है। मंगलवार पुलिस टीम ने भोवापुर के निकट चेकिंग शुरू की। कुछ देर बाद आरोपी को मुरादनगर की ओर से आते हुए देखा।

    वहीं, पुलिस को देखकर आरोपी वापस भाग निकलने का प्रयास करने लगा। टीम ने आरोपी का पीछा किया तो उसकी बाइक फिसल गई। खुद को घिरता देखकर आरोपी ने तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी। घायल होने पर पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है।

    पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वकील उसकी महिला को फोन करके परेशान करता था। इस बात को लेकर दोनों बीच छह महीने पहले भी मारपीट हुई थी। रविवार को वह वकील का समझाने के लिए खेत में लेकर गया था। वहां दोनों के बीच गाली-गलौज हुई। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में आकर उसने वकील के सिर में हथौड़े से प्रहार कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह अंडरग्राउंड हो गया।

    यह है मामला

    सोमवार दोपहर को सुल्तानपुर गांव के रहने वाले किसान वकील उर्फ लीलू का शव भदौली के खेतों में मिला था। किसान की हथौड़े से सिर पर प्रहार करके हत्या की गई थी। मृतक के बेटे समीर की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।