    गाजियाबाद में बदमाशों पर कसेगा शिकंजा, DCP ने चलाया सर्च अभियान और अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी

    By Manoj Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:52 AM (IST)

    गजियाबाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। जागरण

    संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में डीसीपी ग्रामीण ने देहात क्षेत्र के सात थानों की पुलिस, पीएसी व क्यूआरटी संग मंगलवार को ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के अगरोला व लोनी थाना क्षेत्र के नुसरताबाद खड़खड़ी गांव में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सर्च अभियान चलाया और बदमाशों को चेतावनी दी।

    डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी मंगलवार को सात थानों के थाना प्रभारियों, पुलिस के जवानों, पीएसी, व क्यूआरटी जवानों के साथ ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के अगरोला गांव पहुंचे।

    उन्होंने पुलिस बल केसाथ गांव में बदमाशों व अपराधियों की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने गांव में एनाउंसमेंट युवकों से कर जेल में बंद बदमाश दीपक व उसके गिरोह के सदस्यों को अपना आदर्श न मानने की बात कही। गांव के युवकों से मोबाइल पर लगे दीपक बदमाश के स्टेटस को हटाने के लिए कहा। जेल में बदमाशों का समर्थन करने या उन्हें सरंक्षण देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    इसके बाद अमला नुसरताबाद खड़खड़ी गांव पहुंचा। यहां भी पुलिस ने अभियान चलकर ग्रामीणों को पुलिस का सहयोग करने की अपील की।

    डीसीपी ने बताया कि दोनों गांव में करीब 14 हिस्ट्रीशीटर बदमाश निवास करते है। स्थानीय निवासियों को अपराधियों के भय से मुक्त करने को अभियान चलाया गया।

     