    'जैसा कर्बला में हुआ था, वैसा ही याद दिला देंगे यहां भी...', भड़काऊ वीडियो के बाद गाजियाबाद में केस दर्ज

    By ashutosh gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:18 PM (IST)

    गाजियाबाद में भड़काऊ बयानों का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग यूपी में कर्बला की याद दिलाने और नेपाल की तरह तख्ता पलट करने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी परवेज अली को गिरफ्तार कर लिया और तीन नाबालिगाें को हिरासत में लिया है। आरोपियों पर देश विरोधी बातें करके लोगों को भड़काने का आरोप है।

    पुलिस ने नाबालिगों को हिरासत में लेकर एक अन्य को किया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा भड़काऊ बयान देने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियाे में एक व्यक्ति कुछ लोगों से बात कर रहा है, जिसमें में लोग आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं।

    वीडियो में लोग लोग कह रहे हैं कि जैसा कर्बला में हुआ था, उत्तर प्रदेश में उसकी याद दिला देंगे। इतना ही नहीं नेपाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी तख्ता पलट करने की धमकी दे रहे हैं।

    वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले में पुलिस ने परवेज अली समेत चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    यह मामला आई लव यू मोहम्मद वाले प्रकरण से जुड़ा है। इसी मुद्दे पर लोगों से बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश को कर्बला बनाने की बात करते हुए आरोपी भड़का रहे हैं कि अगर वे सड़कों पर उतर गए तो सब बदल जाएगा।

    खोड़ा थाने के उपनिरीक्षक शरणवीर सिंह का कहना है कि एक वीडियो मिला है, जिसमें तीन से चार अज्ञात लोग और इंटरव्यू ले रहा परवेज अली हैं।  दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लोग सरकार और देश विरोधी बाते करके के भड़का रहे हैं। जेल जाने का आह्वान कर रहे हैं।

    एफआईआर के मुताबिक इन लोगों की बातों से समाज में आपसी वैमनस्यता, शत्रुता बढ़ने का अंदेशा है और इनकी बातें देश की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचने वाली हैं।

    एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर एक आरोपी परवेज अली काे गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें बाल सुधार गृह भेजने की तैयारी की जा रही है।

