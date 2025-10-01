Language
    BA की छात्रा एक दिन के लिए बनीं ACP, IAS बनकर देश सेवा करना चाहती है मनीषा

    By Vikas Verma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:08 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में मिशन शक्ति-5 के तहत बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा मनीषा को एक दिन के लिए एसीपी का प्रभार मिला। उन्होंने एसीपी कार्यालय में जनसुनवाई की और पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा। मनीषा गिन्नी देवी कॉलेज की छात्रा हैं और उनका सपना आईपीएस बनकर देश सेवा करना है। पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें कार्यालय की जानकारी दी।

    बीए छात्रा एक दिन के लिए बनीं एसीपी मोदीनगर

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में मिशन शक्ति-5 के तहत मंगलवार को बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा मनीषा को एक दिन के लिए एसीपी मोदीनगर का चार्ज दिया गया।

    उन्होंने तहसील में स्थित एसीपी कार्यालय में जनसुनवाई की। पुलिस की कार्यप्रणाली को बारिकी से समझा। एसीपी पेशी कार्यालय, रजिस्टर आदि के बारे में जानकारी ली। मिशन शक्ति का पांचवां चरण चल रहा है। जिसमें छात्राओं के उत्थान को लेकर कार्य किए जा रहे हैं।

    कुछ दिन पहले ही जिले के सभी थानों में छात्राओं को एक दिन का कोतवाल बनाया गया था। अब मंगलवार को एक दिन का एसीपी बनाया गया। मोदीनगर में तिबड़ा गांव की मनीषा को एक दिन का एसीपी बनाया गया। मनीषा गिन्नी देवी माेदी कन्या डिग्री कालेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। उनके पिता अर्जुन टेलर है।

    एसीपी मोदीनगर की सरकारी गाड़ी से मनीषा को सुबह दस बजे कालेज से एसीपी कार्यालय लाया गया। जहां उन्होंने जनसुनवाई की। पुलिस अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया।

    मनीषा ने बताया कि उनका सपना आईपीएस अधिकारी बनकर देशसेवा करना है। वे बीए करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करेगी।