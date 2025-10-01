Ghaziabad News: कार पार्किंग को लेकर घर में घुसकर परिवार पर किया हमला, 56 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
मुरादनगर के सरना कॉलोनी में कार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। पुलिस ने 56 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित सतेंद्र त्यागी के अनुसार पड़ोसी विकास कुमार ने उनके घर के सामने कार खड़ी की थी जिसके विरोध करने पर मारपीट हुई।
संवाद सहयोगी, मुरादनगर। थाना क्षेत्र की ब्रज सरना कॉलोनी मकान के सामने कार खड़ी करने को लेकर हुए झगड़े में दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार के सदस्यों पर लाठी-डंडों से हमला करके घायल कर दिया। हमलावरों ने पीड़ित के घर में तोड़फोड़ भी की।
पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 56 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नगर की सरना कॉलोनी में सतेंद्र त्यागी अपने परिवार के साथ रहते हैं। सतेंद्र के अनुसार पड़ोस में रहने वाले दबंग किस्म के व्यक्ति विकास कुमार ने उनके घर के सामने कार खड़ी की हुई।
कार हटाने के लिए कहने आरोपित उनसे गालीगलौज करने लगा। जब पीड़ित ने गाली देने का विरोध किया तो आरोपित व उसके साथियों घर के अंदर घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करके घायल कर दिया।
इस दौरान आरोपितों ने घर तोड़फोड़ भी की। पीड़ित पक्ष के लोगों द्वारा शोर मचाए जाने पर आरोपित तमंचे लहराते हुए भाग गए। इस संबंध में सतेन्द्र त्यागी के भतीजे गौरव त्यागी ने मुरादनगर थाने में तहरीर दी है।
एसीपी मसूरी सर्किल ने बताया कि तहरीर के आधार पर विकास कुमार,आकाश कुमार ,देवेन्द्र कुमार उर्फ टीटू निवासी खुर्मपुर ,यशु,निखिल चिकारा,आसिफ मलिक व 50 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इसके अलावा कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित विकास व देवेन्द्र कुमार उर्फ टीटू ,नकुल,यशु, आसिफ को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है।
