Ghaziabad News: यूपी गेट बॉर्डर पर किसानों का हवन, कार्यक्रम में पहुंचे राकेश टिकैत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर आज बृहस्पतिवार को किसान क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन के किसान हवन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं।

