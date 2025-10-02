Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: यूपी गेट बॉर्डर पर किसानों का हवन, कार्यक्रम में पहुंचे राकेश टिकैत

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:05 AM (IST)

    यूपी गेट बॉर्डर पर आज किसान क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के किसान हवन कर रहे हैं जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल होने पहुंचे हैं। वर्ष 2018 में किसानों को राजघाट जाने से रोकने के बाद से हर साल 2 अक्टूबर को यहां हवन होता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूपी गेट पर हवन करते भारतीय किसान यूनियन के किसान। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर आज बृहस्पतिवार को किसान क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन के किसान हवन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि वर्ष 2018 में हरिद्वार से राजघाट तक किसान तिरंगा यात्रा निकल रहे थे। उस दौरान यूपी गेट पर पुलिस ने किसानों को राजघाट जाने से रोक दिया था। तब से हर साल 2 अक्टूबर को यूपी गेट पर किसान हवन करते हैं।

    इससे पहले, बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने बताया था कि इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत यूपी गेट पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान सुबह 10 बजे से हवन कर पंचायत की जाएगी।

    उन्होंने बताया था कि किसान आंदोलन के बाद हर साल किसान क्रांति दिवस मनाया जाता है। किसानों की यात्रा को यूपी गेट पर रोकने के बाद भाकियू ने यूपी गेट का नाम किसान क्रांति गेट भी रखा था।

    यह भी पढ़ें- वोट चोरी कर सत्ता में आई भाजपा अब किसानों की जमीन पर नजर... बरेली में महापंचायत में राकेश टिकैत ने कही ये बातें

    यह भी पढ़ें- किसानों को सतर्क रहने की जरूरत, सरकार एक रुपये में...राकेश टिकैट ने किसानों को किया आगाह