'अब मेरे पास यही रास्ता है कि अपनी जान दे दूं...', पड़ोसियों से परेशान महिला ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। 'ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मुझे जीने नहीं दे रहे। घर वालों काे मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं।

मेरे झूठे-झूठे वीडियो और फोटो बनाकर परेशान कर रहे हैं, कोई थाने वाला फैसला नहीं कर रहा है, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा।

मैं बहुत परेशान हो गई हूं, जेल तक चली गई हूं। ये लोग न बाहर छोड़ रहे न ही घर में, अब मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है कि अपनी जान दे दूं।'

गाजियाबाद के मधुबन बाबूधाम में दो मिनट का एक महिला ने एक वीडियो बनाते हुए चार पड़ोसी महिलाओं को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया और फंदा लगाकर जान दे दी।

मृतक महिला हिना ने आत्महत्या करने से पहले दो मिनट का वीडियो भी बनाया है। वीडियो में हिना ने चार पड़ोसी महिलाओं के नाम भी लिए हैं।

महिला के पति का आरोप है कि मधुबन बापूधाम थाना पुलिस ने शिकायत करने के बाद भी उनकी ही पत्नी को जेल भेज दिया था।

इससे आहत होकर उनकी पत्नी ने जान दी है। हालांकि पुलिस ने हिना के अलावा तीन अन्य महिलाओं पर भी कार्रवाई की थी।

महिला के पति जावेद का आरोप है कि मधुबन बापूधाम पुलिस की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी ने जान दी है।

