Video: गाजियाबाद में फल विक्रेता ने की बच्ची से छेड़छाड़, गुस्साए लोगों ने खंभे से बांधकर बेल्ट से पीटा

साहिबाबाद के न्यू हिंडन विहार में एक फल विक्रेता ने सात साल की बच्ची से छेड़छाड़ की। 21 सितंबर को हुई इस घटना के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग उसे खंभे से बांधकर बेल्ट से पीटते दिख रहे हैं।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक सात साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया और खंभे से बांधकर बेल्टों से पीटा। बेरहमी से हुई पिटाई में आरोपी युवक अधमरा हो गया।

21 सितंबर की घटना का यह वीडियो 24 सितंबर को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। 21 सितंबर को ही पुलिस ने बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। यह वीडियो गिरफ्तारी से पहले का है। आरोपी की पिटाई मामले में पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया है।

Video: A fruit seller in Sahibabad's New Hindon Vihar, Ghaziabad, was brutally beaten by a crowd after he allegedly molested a seven-year-old girl. The incident of molestation took place on September 21. Police had already registered a report and arrested two people, including… pic.twitter.com/9ba2ScvREj — Kushagra Mishra (@m_kushagra) September 24, 2025 बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर तीन से चार वीडियो वायरल होने लगे। इस वीडियो में लोगों की भीड़ एक युवक से मारपीट कर रही है। युवक को जमीन पर गिराकर पीटा गया और इसके बाद उसे बिजली के खंभे से बांधकर बेल्टों से बुरी तरह से पीटा गया।

भीड़ ने युवक पर जूते-चप्पलों से भी हमला किया। युवक की अधमरा होने तक आरोपी पिटाई करते रहे। वायरल वीडियो की पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह युवक न्यू हिंडन विहार का रहने वाला नौशाद है जो फल की ठेली लगाता है।

पता चला कि उसने 21 सितंबर को क्षेत्र में ही घर के बाहर खेल रही सात वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ की थी। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उससे मारपीट की थी।