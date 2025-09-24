हिसार में करोड़ो की कॉपर की तार चोरी करने वाले दो दोस्त गिरफ्तार, दिल्ली में कबाड़ी को बेचते थे आरोपी

हिसार में सीआईए ने बीएसएनएल की भूमिगत कॉपर केबल चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी गाजियाबाद के अमन और सुनील कुमार मध्यरात्रि में मजदूरों की मदद से केबल चोरी करते थे और उसे दिल्ली में बेच देते थे। बीएसएनएल के इंजीनियर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है।

जागरण संवाददाता, हिसार। सीआईए ने भारत संचार निगम लिमिटेड की भूमिगत कॉपर केबल चोरी के मामले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सेक्टर 63 निवासी अमन और विजय नगर निवासी सुनील कुमार है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। जांच अधिकारी उप निरीक्षक कर्ण सिंह ने बताया कि बीएसएनएल के उप डिवीजनल इंजीनियर की तरफ से 12 सितंबर को अर्बन एस्टेट थाना पुलिस में शिकायत दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायत में कहा गया था कि 11 सितंबर की रात से 12 सितंबर सुबह चार बजे के बीच रेलवे क्रासिंग लक्ष्मीबाई चौक से लेकर कैंप चौक तक भूमिगत कॉपर तार चोरी की थी। जिसकी कीमत करोड़ों रुपये थी। इस मामले में अमन और विजय नगर निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया।