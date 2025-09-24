Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार में करोड़ो की कॉपर की तार चोरी करने वाले दो दोस्त गिरफ्तार, दिल्ली में कबाड़ी को बेचते थे आरोपी

    By SURESH KUMAR Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:19 PM (IST)

    हिसार में सीआईए ने बीएसएनएल की भूमिगत कॉपर केबल चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी गाजियाबाद के अमन और सुनील कुमार मध्यरात्रि में मजदूरों की मदद से केबल चोरी करते थे और उसे दिल्ली में बेच देते थे। बीएसएनएल के इंजीनियर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दो दोस्त कॉपर की तार को चोरी कर टुकड़े करने के बाद दिल्ली में ले जाकर बेचते थे। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हिसार। सीआईए ने भारत संचार निगम लिमिटेड की भूमिगत कॉपर केबल चोरी के मामले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सेक्टर 63 निवासी अमन और विजय नगर निवासी सुनील कुमार है।

    पुलिस ने दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। जांच अधिकारी उप निरीक्षक कर्ण सिंह ने बताया कि बीएसएनएल के उप डिवीजनल इंजीनियर की तरफ से 12 सितंबर को अर्बन एस्टेट थाना पुलिस में शिकायत दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायत में कहा गया था कि 11 सितंबर की रात से 12 सितंबर सुबह चार बजे के बीच रेलवे क्रासिंग लक्ष्मीबाई चौक से लेकर कैंप चौक तक भूमिगत कॉपर तार चोरी की थी। जिसकी कीमत करोड़ों रुपये थी। इस मामले में अमन और विजय नगर निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया।

    दोनों आरोपित दोस्त हैं। पैसा कमाने की चाह में चोरी करने का प्लान बनाया। दोनों ने मिलकर एक अन्य जगह बीएसएनएल की पुरानी सीवरेज लाइन से दबी हुई कॉपर केबल चोरी की थी।

    आरोपित आमतौर पर मध्यरात्रि को मजदूरों की मदद से हाइड्रा मशीन से जमीन से कॉपर वायर चोरी करते थे और टुकड़ों में परिवर्तित कर दिल्ली ले जाकर कबाड़ी की दुकानों पर बेच देते थे।