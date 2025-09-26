क्या फिलहाल संपत्ति कर पर मिलेगी 20 प्रतिशत छूट? गाजियाबाद में पार्षदों ने उठाया ये बड़ा सवाल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नगर निगम मुख्यालय पार्षद कक्ष में बृहस्पतिवार को पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन ने संपत्ति कर के संबंध में बैठक का आयोजन किया।

पार्षदों ने बैठक में कोर्ट के अग्रिम आदेश तक संपत्ति कर 20 प्रतिशत छूट की मांग उठाने का निर्णय लिया। इस संबंध में पार्षदों ने नगर आयुक्त और महापौर सुनीता दयाल के नाम पत्र लिखा।

पार्षदों ने कहा कि संपत्ति कर का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 30 जून की बोर्ड बैठक में पदेन सदस्यों सहित सभी पार्षदों ने बढ़े संपत्ति कर के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। इसकी शासन से रिपोर्ट आनी बाकी है।