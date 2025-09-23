गाजियाबाद को मिलने जा रहे दो नए सरकारी हाई स्कूल, छात्रों को पढ़ाई के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा दूर
गाजियाबाद जिले को जल्द ही दो नए राजकीय हाई स्कूल मिलेंगे। कड़कड़ मॉडल में निर्माण कार्य चल रहा है जहाँ नए सत्र से दाखिले शुरू होंगे। भदौली में भी स्कूल निर्माण की स्वीकृति मिल गई है बजट का इंतजार है। साहिबाबाद और मुरादनगर के छात्रों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिले में अब कुल 15 राजकीय विद्यालय होंगे।
दीपा शर्मा, गाजियाबाद। जिले को जल्दी ही दो राजकीय हाईस्कूल की सौगात मिलने जा रही है। जिनमें साहिबाबाद क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय कड़कड़ माॅडल में निर्माण कार्य चल रहा है।
नए सत्र से राजकीय हाईस्कूल कड़कड़ माॅडल की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दूसरा भदौली में राजकीय हाईस्कूल बनाने के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है।
स्कूल निर्माण के लिए जल्दी ही बजट मिलने की उम्मीद है। बजट जारी होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साहिबाबाद क्षेत्र में एक भी राजकीय हाईस्कूल नहीं है। दूसरे मुरादनगर के भदौली में भी आसपास राजकीय हाईस्कूल नहीं है।
अब दोनों क्षेत्रों में राजकीय हाईस्कूल बनने से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में राजकीय विद्यालय न होने की वजह से बच्चों को दूर दराज के इलाकों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था।
जिला समन्वयक समग्र माध्यमिक शिक्षा डाॅ. पवन भाटी ने बताया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कड़कड़ माडल का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा।
नए सत्र से विद्यालय में कक्षा नौ के दाखिले लिए जा सकेंगे। वहीं, भदौली में भी जल्दी ही बजट मिलने की उम्मीद है। बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिए बजट सीधा कार्यदायी संस्थाओं को जारी किया जाएगा। दोनों कंपोजिट विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाने के लिए अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाना है।
दोनों विद्यालयों में सात सात कक्ष एवं शौचालय बनाए जाएंगे। इन कक्षों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब भी शामिल हैं।
1.32 करोड़ की लागत से तैयार होगा एक विद्यालय
शासन की ओर से प्रति विद्यालय 1.32 करोड़ 76 हजार का बजट प्रदान किया जाएगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कड़कड़ माॅडल के निर्माण के लिए बजट की में पहली किस्त 66.38 लाख रुपये की धनराशि मिल चुकी है।
जल्दी ही दूसरी किस्त मिलने जा रही है। वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भदौली का निर्माण भी 1.32 करोड़ 76 हजार रुपये बजट से होना है। जिसके लिए जल्दी ही पहली किस्त मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल जिले में हैं 13 राजकीय विद्यालय
जिले में फिलहाल 13 राजकीय विद्यालय हैं। जिनमें सात इंटर काॅलेज हैं जबकी छह राजकीय हाईस्कूल हैं। अब दो नए राजकीय हाईस्कूल बनने से संख्या आठ हो जाएगी। इस तरह जिले में राजकीय विद्यालय की संख्या अब 15 हो जाएगी।
जिले के 13 राजकीय विद्यालय
- राजकीय बालिका इंटर काॅलेज विजय नगर
- राजकीय इंटर काॅलेज नंदग्राम
- राजकीय बालिका इंटर काॅलेज कल्छीना
- राजकीय लोनी इंटर काॅलेज प्रेमनगर
- राजकीय इंटर काॅलेज मुस्तफाबाद
- राजकीय इंटर काॅलेज मछरी
- राजकीय इंटर काॅलेज त्योड़ी
- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहाली
- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटौर
- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नूरपुर
- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुशलिया
- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अतरौली
- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सैदपुर
साहिबाबाद एवं मुरादनगर क्षेत्र में राजकीय हाईस्कूल बनने से बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के निर्माण कार्य चल रहा है। जबकी भदौली में विद्यालय निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है।
- धर्मेंद्र कुमार शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद
यह भी पढ़ें- साहब! स्मार्ट मीटर लगते ही बिजली बिल... समस्याओं पर विद्युत निगम का बड़ा दावा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।