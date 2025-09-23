गाजियाबाद को मिलने जा रहे दो नए सरकारी हाई स्कूल, छात्रों को पढ़ाई के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा दूर

स्कूल निर्माण के लिए जल्दी ही बजट मिलने की उम्मीद है। बजट जारी होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साहिबाबाद क्षेत्र में एक भी राजकीय हाईस्कूल नहीं है। दूसरे मुरादनगर के भदौली में भी आसपास राजकीय हाईस्कूल नहीं है।

नए सत्र से राजकीय हाईस्कूल कड़कड़ माॅडल की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दूसरा भदौली में राजकीय हाईस्कूल बनाने के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है।

दीपा शर्मा, गाजियाबाद। जिले को जल्दी ही दो राजकीय हाईस्कूल की सौगात मिलने जा रही है। जिनमें साहिबाबाद क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय कड़कड़ माॅडल में निर्माण कार्य चल रहा है।

अब दोनों क्षेत्रों में राजकीय हाईस्कूल बनने से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में राजकीय विद्यालय न होने की वजह से बच्चों को दूर दराज के इलाकों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था।

जिला समन्वयक समग्र माध्यमिक शिक्षा डाॅ. पवन भाटी ने बताया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कड़कड़ माडल का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा।

नए सत्र से विद्यालय में कक्षा नौ के दाखिले लिए जा सकेंगे। वहीं, भदौली में भी जल्दी ही बजट मिलने की उम्मीद है। बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिए बजट सीधा कार्यदायी संस्थाओं को जारी किया जाएगा। दोनों कंपोजिट विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाने के लिए अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाना है।

दोनों विद्यालयों में सात सात कक्ष एवं शौचालय बनाए जाएंगे। इन कक्षों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब भी शामिल हैं।

1.32 करोड़ की लागत से तैयार होगा एक विद्यालय

शासन की ओर से प्रति विद्यालय 1.32 करोड़ 76 हजार का बजट प्रदान किया जाएगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कड़कड़ माॅडल के निर्माण के लिए बजट की में पहली किस्त 66.38 लाख रुपये की धनराशि मिल चुकी है।