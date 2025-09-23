साहब! स्मार्ट मीटर लगते ही बिजली बिल... समस्याओं पर विद्युत निगम का बड़ा दावा

साहिबाबाद में विद्युत निगम के मेगा कैंप में स्मार्ट मीटर बिजली बिल और नए कनेक्शन से जुड़ी 152 शिकायतें आईं जिनमें से 143 का समाधान किया गया। कई उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल न आने की शिकायत की। अधिकारियों ने त्रुटियों को ठीक करने और शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन दिया। सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली बिलों से संबंधित थीं।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। विद्युत निगम का तीन दिवसीय मेगा कैंप मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दो दिनों में लगभग 152 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें स्मार्ट मीटर, प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना, बिजली बिल, मीटर बदलने और नए कनेक्शन से संबंधित शिकायतें शामिल थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विद्युत निगम का दावा है कि इनमें से 143 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इस दौरान कई उपभोक्ताओं ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, "साहब, स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उन्हें बिजली बिल नहीं मिले हैं।" विद्युत निगम के प्रत्येक वितरण खंड में तीन दिवसीय मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन सोमवार को विद्युत निगम के जोन 3 में कुल 84 उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं, जिनमें से 80 का समाधान किया गया। दूसरे दिन 68 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 63 का समाधान किया गया।

सबसे अधिक शिकायतें बिजली बिलों से संबंधित थीं। कुल 97 उपभोक्ता बिजली बिलों से संबंधित शिकायतें लेकर आए। इनमें से अधिकतर वे उपभोक्ता थे जिनके बिल अधिक आए थे। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं के बिल अधिक जारी होते हैं, उनका संशोधन के माध्यम से समाधान किया जाता है।