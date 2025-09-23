मुठभेड़ में दबोचे गए अंतरराज्यीय गिरोह के दो शातिर सदस्य, चोरी की कारें बरामद
गाजियाबाद में स्वाट टीम और इंदिरापुरम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की दो कारें बरामद हुईं हैं। आरोपियों पर कई थानों में मामले दर्ज हैं। पूछताछ में उन्होंने वसुंधरा और विकासपुरी से कारें चुराने की बात कबूली है। वे कारों को दूसरे राज्यों में बेचते थे। मुजाहिद पर 8 और राशिद पर 19 मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में स्वाट टीम और इंदिरापुरम थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की दो कारें बरामद की हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों पर अलग-अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि स्वाट टीम के साथ थाना पुलिस सर्विलांस सूचना के आधार पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान सामने से आ रही कार को रुकने का इशारा किया गया। चालक बैरिकेडिंग के बावजूद तेजी से निकल गया। पुलिस के पीछा करने पर कार सवारों ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो कार सवार उतरकर गोली चलाने लगे।
वहीं, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मुजाहिद अल्वी निवासी गली नंबर-4, मोमीननगर, लिसाड़ी गेट मेरठ और राशिद काला, निवासी समर गार्डन 60 फुटा रोड लिसाड़ी गेट मेरठ को गिरफ्तार कर लिया। राशिद के पैर में गोली लगी है।
वहीं, पूछताछ में दोनों ने बताया कि वसुंधरा में रासा होटल के पास से कार चोरी की थी जबकि बरामद दूसरी कार विकासपुरी दिल्ली से दो-तीन दिन पहले चोरी की थी।
एसीपी ने बताया कि दोनों कारों को ठिकाने पर खड़ी करने की फिराक में आरोपित थे। कार चोरी करने के बाद दूसरे राज्यों में कार बेच देते हैं। मुजाहिद पर गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ में आठ मामले दर्ज हैं जबकि राशिद पर गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर और दिल्ली में 19 मामले दर्ज हैं।
