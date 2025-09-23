मुठभेड़ में दबोचे गए अंतरराज्यीय गिरोह के दो शातिर सदस्य, चोरी की कारें बरामद

गाजियाबाद में स्वाट टीम और इंदिरापुरम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की दो कारें बरामद हुईं हैं। आरोपियों पर कई थानों में मामले दर्ज हैं। पूछताछ में उन्होंने वसुंधरा और विकासपुरी से कारें चुराने की बात कबूली है। वे कारों को दूसरे राज्यों में बेचते थे। मुजाहिद पर 8 और राशिद पर 19 मामले दर्ज हैं।

